Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Санкції запроваджуються на 10 років
Сьогодні, 23 листопада, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ. Про це йдеться в указі №772/2023 і №773/2023.
У перший санкційний список потрапили 60 фізичних осіб – це громадян РФ, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії.
Зокрема, у списку згадано:
- колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в РФ,
- обвинуваченого в катастрофі авіалайнера «Малазійських авіаліній» рейсу МН17 Леоніда Харченка,
- т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,
- топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,
- дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову,
- сина дружини Усманова Ірини Вінер – Натана Вінера.
Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.
До другого санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб – громадян РФ.
Серед них:
- екскерівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс,
- командувач військ ППО-ПРО – заступник головкома Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін,
- голова Рахункової палати та ексміністр фінансів РФ Олексій Кудрін,
- батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького,
- головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва,
- гендиректор нижньогородської фірми ТОВ «РемЭксСтрой» Олександр Дорофєєв,
- генеральний директор ТОВ «Галактика» Олександр Герман.
Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, 50 – на п'ять років, проти трьох – на три роки. Вони передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада сьогодні підтримала постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.
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