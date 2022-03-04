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    Економіка та фінанси

    Приватбанк оприлюднив графік роботи до 8 березня

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    Гроші в банкоматах є&nbsp; - Приватбанк оприлюднив графік роботи до 8 березня
    Гроші в банкоматах є 
    фото: Твоє місто

    Станом на 4 березня Приватбанк працює в штатному режимі

    В Україні продовжують роботу 744 відділення Приватбанку. Також в умовах війни працюють 5 143 банкомати з готівкою та 10 350 терміналів на касах, повідомили у пресслужбу банку.

    Водночас 5-8 березня Приватбанк працюватиме так: відділення відкриються, де це можливо, й працюватимуть з 10 до 13 години. Зазначається, що українська фінансова система та система електронних платежів Нацбанку працюватиме у вихідні дні без обмежень.

    Додається, що банк скасував будь-які комісії за отримання готівки з карток та рахунків у відділеннях банку.

    фото: Приватбанк

    фото: Приватбанк

    Клієнти Приватбанку за кордоном можуть вільно використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків, обмежень на безготівкові розрахунки в них також немає.

    «Нагадаємо, що в умовах воєнного стану обмежено зняття готівки в банкоматах Приватбанку: 20 000 грн на 3 години, 100 000 грн на добу. У банкоматах інших банків: 1000 грн/одна операція; 15 000 грн на 3 години. Такі ліміти встановлено, щоб якомога більше клієнтів мали можливість отримати готівку», – зазначили у прес-службі.

    У фінустанові додали, що клієнти «Привату» перерахували 1,9 млрд грн на рахунки Нацбанку для Збройних сил та гуманітарної допомоги українцям.

    Важливо знати, що Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні.

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    Теги: економіка банк гроші Україна Приватбанк фінанси
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    Приватбанк оприлюднив графік роботи до 8 березня