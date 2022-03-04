Приватбанк оприлюднив графік роботи до 8 березня

Станом на 4 березня Приватбанк працює в штатному режимі

В Україні продовжують роботу 744 відділення Приватбанку. Також в умовах війни працюють 5 143 банкомати з готівкою та 10 350 терміналів на касах, повідомили у пресслужбу банку.

Водночас 5-8 березня Приватбанк працюватиме так: відділення відкриються, де це можливо, й працюватимуть з 10 до 13 години. Зазначається, що українська фінансова система та система електронних платежів Нацбанку працюватиме у вихідні дні без обмежень.

Додається, що банк скасував будь-які комісії за отримання готівки з карток та рахунків у відділеннях банку.

фото: Приватбанк

Клієнти Приватбанку за кордоном можуть вільно використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків, обмежень на безготівкові розрахунки в них також немає.

«Нагадаємо, що в умовах воєнного стану обмежено зняття готівки в банкоматах Приватбанку: 20 000 грн на 3 години, 100 000 грн на добу. У банкоматах інших банків: 1000 грн/одна операція; 15 000 грн на 3 години. Такі ліміти встановлено, щоб якомога більше клієнтів мали можливість отримати готівку», – зазначили у прес-службі.

У фінустанові додали, що клієнти «Привату» перерахували 1,9 млрд грн на рахунки Нацбанку для Збройних сил та гуманітарної допомоги українцям.

Важливо знати, що Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні.

Читайте також: