В уряді розповіли, як нараховуватимуть тисячу за вакцинацію: що відомо

Шмигаль: «Кошти в розмірі 1 тис. грн будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через «Дію»

Тисяча гривень за вакцинацію від Covid-19 в Україні буде нараховуватися на віртуальні платіжні картки через додаток «Дія». Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засідання Кабміну.

Ці гроші не оподатковуватимуться, а також не вплинуть на отримання субсидій.

«Кошти в розмірі 1 тис. грн будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через «Дію». Їх можна буде витратити на купівлю квитків у кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі Україною поїздом або літаком», – зазначив Шмигаль.

За його словами, близько шести тисяч суб'єктів бізнесу зможуть взяти участь у цій програмі.

«Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року... Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, запровадять певний бонус. З 19 грудня вони начебто зможуть отримати тисячу гривень – через додаток «Дія». Для пенсіонерів обіцяють альтернативну можливість отримати гроші за відсутності смартфона.

Раніше стало відомо, як реалізовуватиметься оголошена президентом Володимиром Зеленським ідея про тисячу гривень за вакцинацію. Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк поділився начебто інсайдом від уряду.

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.