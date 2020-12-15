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    Скільки шкіл і садочків Києва закриті на карантин за тиждень до канікул

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    Наразі на дистанційному навчанні перебувають 686 класів столичних шкіл - Скільки шкіл і садочків Києва закриті на карантин за тиждень до канікул
    Наразі на дистанційному навчанні перебувають 686 класів столичних шкіл
    Фото з відкритих джерел

    Після канікул усі навчальні заклади Києва перейдуть на дистанційну роботу на період локдауну

    У Києві на карантин закриті 2 школи та 4 дитсадки. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Усе ще на самоізоляції перебувають 686 класів із 229 шкіл, наразі вірус вразив 0,35% школярів та 2,08% вчителів. Також через виявлені випадки захворювання на Covid-19 зачинено 148 груп у 123 дитячих садочках. Заповненість останніх – 42,4% від спискового складу вихованців», – зазначив він.

    Мондриївський нагадав, що до зимових канікул залишилося півтора тижня, а після свят усі навчальні заклади перейдуть на дистанційну роботу на період локдауну. За рішенням уряду, тільки дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

    «Якщо для старших дітей ще можливо організувати якісне дистанційне навчання під наглядом вчителів, то для молодших потрібна постійна увага вихователів. Окрім того, батьки повинні мати змогу продовжувати працювати, якщо роботодавці не змогли перевести їх на віддалену роботу», – сказав Мондриївський.

    Як повідомлялося, усі навчальні заклади Києва змінять режими роботи на період зимових канікул та посилення карантинних обмежень.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Читайте також: В Україні запровадять посилений карантин: дати та основні обмеження
    Теги: Київ школа КМДА карантин дитячий садок коронавірус
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