Наказ прозвучав із кабінету Путіна: Данілов прокоментував підрив ГЕС

Росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь ще у вересні-жовтні 2022 року

Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС за вказівкою диктатора Володимира Путіна. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «Радіо Свобода».

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Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь – у вересні-жовтні 2022 року.

Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою Москви. «Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу», – сказав секретар РНБО.

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Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС. «Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води - ред.). Він був 18.16 м, вони його підняли більш як 19 м. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву», – додав Данілов.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.