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Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків
На місці атаки працювали всі екстрені служби
фото: МВС

Росіяни завдали удару по складських приміщеннях на околиці Сум

Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідків нічної атаки «шахедів» на Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку МВС у соцмережах.

Внаслідок удару загинула одна людина.

«Вночі росіяни завдали удару по складських приміщеннях на околиці міста. Загинув чоловік, який за попередньою інформацією, працював охоронцем», – йдеться в повідомленні.

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Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків фото 2
Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків фото 3

На місці працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, російські терористи вночі атакували Кривий Ріг, Суми та Харків.

У Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. 20 людей перебувають у важкому стані.

У Харкові російські війська завдали удару по Салтівському районі міста. Внаслідок обстрілу у багатоповерхівці пошкоджено дах та технічний поверх. Була невелика пожежа.

Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між дев'ятим та технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та вісім автівок. 

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Теги: дрон Харків пожежа Кривий Ріг готель ракета окупанти війна

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