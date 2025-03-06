Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків

Росіяни завдали удару по складських приміщеннях на околиці Сум

Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідків нічної атаки «шахедів» на Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку МВС у соцмережах.

Внаслідок удару загинула одна людина.

«Вночі росіяни завдали удару по складських приміщеннях на околиці міста. Загинув чоловік, який за попередньою інформацією, працював охоронцем», – йдеться в повідомленні.

На місці працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, російські терористи вночі атакували Кривий Ріг, Суми та Харків.

У Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. 20 людей перебувають у важкому стані.

У Харкові російські війська завдали удару по Салтівському районі міста. Внаслідок обстрілу у багатоповерхівці пошкоджено дах та технічний поверх. Була невелика пожежа.

Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між дев'ятим та технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та вісім автівок.