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Зеленський запровадив санкції проти фінсектору Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський запровадив санкції проти фінсектору Росії
За словами Зеленського, незабаром законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції буде внесено до Ради
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під санкції потрапили 140 різних російських суб’єктів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Російської Федерації. Під обмеження потрапили 140 різних суб’єктів. Про це глава України повідомив у вечірньому зверненні.

«Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ – законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій. Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир», – розповів він.

Як наголосив Зеленський, санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну.

«Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України», – додав глава нашої держави.

Нагадаємо, США оголосили про запровадження санкцій проти компаній «Газпром нефть» та «Сургутнефтегаз», а також проти танкерів нафтового тіньового флоту РФ, та проти низки чиновників з енергосектору і керівників нафтових компаній.

Згодом уряд Великої Британії услід за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром нефть» та ПАТ «Сургутнефтегаз».

До слова, уряд Японії оголосив нові санкції проти деяких фізичних та юридичних осіб через російську агресію проти України. Загалом 33 організації та 12 фізичних осіб підлягають замороженню активів, відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю Японії. Серед них також один громадянин Північної Кореї. Крім того, на 53 організації з низки країн, включаючи Росію та Китай, були накладені нові заборони на експорт та інші заходи.

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Теги: санкції Володимир Зеленський президент росія

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