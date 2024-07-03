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Трамп готовий віддати Путіну українські території – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп готовий віддати Путіну українські території – Politico
Трамп обговорює те, яку частину української території Москва зможе зберегти
фото: AP

У разі повернення до Білого дому здійснить реорганізацію НАТО та намагатиметься швидко закінчити війну в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп готовий віддати частину території України Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну. Про це пише Politico.

Видання опитало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Дональда Трампа припинити війну в Україні.

Зазначається, що прагнення швидко вирішити конфлікт, ймовірно, відіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО та долі українських територій.

«Дональд Трамп розглядає можливість укладання угоди, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід – зокрема, на Україну та Грузію. І веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва зможе зберегти», – повідомили виданню два експерти з національної безпеки, які підтримують Трампа.

Як пише видання, Трамп вважає помилкою обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.

Водночас у разі повернення до Білого дому республіканець, як стверджують журналісти, здійснить реорганізацію НАТО за дворівневою моделлю. Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку з боку США. 

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена у тому, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну. 

До слова, експрезидент США Дональд Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні й пообіцяв «вирішити це питання» ще до свого можливого переобрання. Трамп обурився, що запити України про допомогу «ніколи не припиняються». 

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Теги: Дональд Трамп вибори у США конфлікт

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