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Трамп та Байден домовилися про правила передвиборчих дебатів: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трамп та Байден домовилися про правила передвиборчих дебатів: подробиці
Байдену та Трампу заборонено брати на сцену реквізит чи попередньо написані нотатки
фото: glavcom.ua

Передвиборчі дебати триватимуть 90 хвилин

Штаби кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Дональда Трампа домовилися про правила перших передвиборчих дебатів. Про це повідомляє CNN.

Президент США Байден та експрезидент Трамп будуть виступати без чернеток та будуть присутні в аудиторії студії CNN. Кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, але їх місця визначаться за допомогою підкидання монети.

CNN зауважує, що під час дебатів мікрофон буде увімкнений лише у того кандидата, який виступає у цей момент. Забороняється брати на сцену реквізит чи попередньо написані нотатки – видадуть лише ручку, блокнот і пляшку води.

Зокрема у залі не буде глядачів, а тривати дебати будуть 90 хвилин з двома рекламними паузами. Під час реклами ні Трамп, ні Байден не зможуть спілкуватись з представниками своїх передвиборчих штабів.

«Але як і раніше, модератори використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та цивілізовану дискусію», – кажуть на CNN.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп США вибори у США

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