Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня

В Україні 27 жовтня буде прохолодно вночі та ввечері, але сухо і сонячно

27 жовтня у всіх регіонах України очікується суха погода. Небо інколи буде вкрите хмарами, але переважно прогнозується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +13-15°C. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південний, 5-10 м/с.

У західних регіонах температура повітря становитиме вночі +2-4°C, у центральних областях +3-5°C, а на сході та півдні країни +4-6°C. Вдень повітря прогріється до +15-17°C у Карпатах та на Заході, на сході та півночі буде трохи прохолодніше +12-14°C.

Прогноз погоди в Україні Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4-6°C, а вдень підніметься до +13-15°C. У Києві вночі очікується близько +5°C, а вдень до +15°C.