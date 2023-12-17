Чи втратить Суркіс звання почесного громадянина Харківщини?

Харківська обласна рада має розглянути питання щодо Суркіса без впливу дзвінків та листів з Києва

Йде страшна війна, харківська обласна рада має розглянути на найближчій сесії питання про позбавлення народного депутата Опозиційної платформи за життя Григорія Суркіса статусу «почесний громадянин області» на вимогу організації «Хартія», на базі якої створена 13-та бригада Нацгвардії «Хартія».

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Здавалося б, усе логічно і зрозуміло. Але раптом для того, щоб зберегти Суркісу звання «почесний громадянин Харківщини» виступив народний депутат «Батьківщини» Андрій Кожемякін.

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Звідки така любов і увага прибічника Юлії Тимошенко до депутата ОПЗЖ? Чому Кожем‘якин, мешканець Києва, так раптом занеповокоівся що думають про Суркіса харків’яни? Чому генерал СБУ вирішив виступити на підтримку депутата ОПЗЖ? Як же Суркісу вдалося підрядити на свій захист генерала та одного з лідерів іншої політичної партії?

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Це виглядає просто ганебно для депутата Кожемякіна, Суркіс цілком здатен діяти і без такого заступництва.

Сподіваюсь, що харківська обласна рада розгляне питання по Суркісу без впливу дзвінків та листів з Києва, бо відповідати доведеться кожному, і визначитись у своєму ставленні до проросійських політиків доведеться усім.