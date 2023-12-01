Партизани мобілізувалися до російської армії: яка мета

Завдання партизанів не лише інформувати, а й впливати на боєздатність окупантів

Партизани змогли проникнути до лав російської армії. Представники підпілля займатимуться диверсійними діями. Про це повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

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Рух «Атеш» зазначає, що вони вітають нових учасників, які стають на шлях боротьби з путінським режимом.

«Військкомати Данилівського та Перовського районів міста Москви допомогли нашим новим агентам мобілізуватися у ЗС Росії», – йдеться в повідомленні.

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Агенти не лише передаватимуть цінну інформацію про противника, а й здійснюватимуть диверсійні дії.

Повідомляється, завдання партизанів не лише інформувати, а й активно впливати на боєздатність окупантів.

Нагадаємо, представники Сил спротиву у тимчасово окупованому Криму провели у Севастополі розвідку штабу 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти російських загарбників, а також військової частини.

Як повідомлялося, українські захисники 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.

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До слова, під тимчасово окупованим Мелітополем, в районі селищ а Мирне, партизани влаштували перестрілку з кадировцями та підірвали їх автомобіль.