Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Партизани мобілізувалися до російської армії: яка мета

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Партизани мобілізувалися до російської армії: яка мета
Представники підпілля потрапили до російської армії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Завдання партизанів не лише інформувати, а й впливати на боєздатність окупантів

Партизани змогли проникнути до лав російської армії. Представники підпілля займатимуться диверсійними діями. Про це повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

Рух «Атеш» зазначає, що вони вітають нових учасників, які стають на шлях боротьби з путінським режимом.

«Військкомати Данилівського та Перовського районів міста Москви допомогли нашим новим агентам мобілізуватися у ЗС Росії», – йдеться в повідомленні. 

Агенти не лише передаватимуть цінну інформацію про противника, а й здійснюватимуть диверсійні дії.

Повідомляється, завдання партизанів не лише інформувати, а й активно впливати на боєздатність окупантів.

Нагадаємо, представники Сил спротиву у тимчасово окупованому Криму провели у Севастополі розвідку штабу 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти російських загарбників, а також військової частини. 

Як повідомлялося, українські захисники 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.

До слова, під тимчасово окупованим Мелітополем, в районі селищ а Мирне, партизани влаштували перестрілку з кадировцями та підірвали їх автомобіль.

Теги: війна армія партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо у вас є достойний побратим – добивайтеся визнання державою/відомством його заслуг
Нагороди для військових. Три моменти, які варто знати
7 листопада, 19:06
Наступна Олімпіада відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року у Парижі
Чи скасують Олімпіаду у Парижі через війни у світі? Відповідь президента МОК
12 листопада, 15:45
У звіті Global Rights Compliance йдеться про те, що після вторгнення 24 лютого 2022 року російські танки навмисно націлилися на багаті на зерно райони
Планував голодомор в Україні. Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
16 листопада, 15:51
Глава канцелярії Віктора Орбана заявив, що Україна «не підходить» для вступу до ЄС
Угорщина заявила, що Україна «не підходить» для вступу до ЄС
Вчора, 19:25
Приблизно п’ять-шість груп безпілотників запустили з Приморсько-Ахтарська
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»
2 листопада, 19:35
Що заважає РФ захищати свою територію від атак: дані розвідки Британії
Що заважає РФ захищати свою територію від атак: дані розвідки Британії
9 листопада, 13:06
Ворог потужно відстежує в інформпросторі все, що стосується ситуації на лівому березі
ЗСУ повідомили, що ускладнює роботу захисників на лівому березі Херсонщини
17 листопада, 15:39
Ворог вночі зробив собі перепочинок після великої партії «Шахедів», яку запустив позаминулої ночі
Чи можуть «Шахеди» атакувати в негоду: роз’яснення Повітряних сил
27 листопада, 16:42
Глава МЗС РФ Лавров визнає, що Росія поставила ОБСЄ «на межу прірви» і тепер користується цим
ОБСЄ над прірвою, або Театр абсурду у Скоп’є ТЕМА ТИЖНЯ
Сьогодні, 12:30

Соціум

Партизани мобілізувалися до російської армії: яка мета
Партизани мобілізувалися до російської армії: яка мета
Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
У Польщі українці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу
У Польщі українці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу
Десять найдорожчих міст світу: оновлено рейтинг
Десять найдорожчих міст світу: оновлено рейтинг
У Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин (відео)
У Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин (відео)
СБУ знову підірвали залізницю в Бурятії
СБУ знову підірвали залізницю в Бурятії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
18K
Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО
15K
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон
14K
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
12K
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9875
Генерал Муженко роз’яснив, навіщо Росії насправді потрібні перемовини

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua