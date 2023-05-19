Офіс президента не знав про операцію із затриманням голови Верховного Суду – джерела

Операція із затримання Князєва відбувалася в умовах секретності

Операція із затриманням голови Верховного Суду Всеволода Кязєва, яку готувала Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відбувалася в умовах секретності і без відома Офісу президента. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

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«Все відбувалося досить таємно, щоб не допустити витоку інформації, – запевнило джерело. – До останнього дня не було впевненості, що це спрацює і буде результат такого масштабу».

Джерело переконує, що для Банкової інформація про затримання Князєва стало новиною.

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Як відомо, голова НАБУ Семен Кривонос «справу Князєва» назвав найбільш резонансною за період діяльності НАБУ та САП, оскільки це «найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади».

Документування злочину, у якому звинувачують голову Верховного Суду Князєва, велося досить складно, оскільки фігуранти вдавалися до конспірації.

Додамо, що деякі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх місяців у Всеволода Князєва був гострий конфлікт із заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим, який курує питання судів. Начебто саме з цим конфліктом і була пов’язана кримінальна справумасштабна викривальна операція у Верховному суді.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

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Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Крім того, Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що ВАКС узяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Також ВАКС обрав запобіжний захід Князєву – він перебуватиме під вартою до 14 липня або внесе заставу у розмірі 107,36 млн грн.