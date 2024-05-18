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Рекрутинг військових: названо найпопулярніші вакансії у ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рекрутинг військових: названо найпопулярніші вакансії у ЗСУ
30 квітня 2024 року у Солом’янському районі Києва було відкрито Рекрутинговий центр
фото: glavcom.ua

Значно зросли запити підрозділів на водіїв, ремонтників, майстрів, техніків, механіків, електриків

За пів року проєкт із рекрутингу до ЗСУ Lobby X має вакансії до всіх родів військ. Про це розповіла керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська в ефірі Українського радіо.

«Зараз у нас на сайті понад 3300 актуальних вакансій до усіх родів і видів військ. За ці пів року значно побільшало підрозділів, які розмістили свої вакансії, тобто загалом скористалися послугами рекрутингу. Зараз ми покриваємо усі види і типи військ», – зазначила Бандрівська.

Вона наголосила, що одна вакансія не означає одне місце, оскільки, якщо розміщується вакансія водія або розвідника, шукають не одну людину, і вакансія відкрита доти, доки не наберуть необхідну кількість людей.

«Якщо говорити про попит серед кандидатів, то останні кілька тижнів дуже популярні розвідники. Дуже багато заявок... Але, насправді, не всі проходять відбір на першому етапі. Якщо ж говорити про інші вакансії, то це оператори безпілотників різного типу. Вони залишаються в попиті вже досить довго», – розповіла Ольга Бандрівська.

Вона уточнила, що на ці вакансії достатньо низький поріг входу, для початку достатньо пройти курси, яких у цивільному житті зараз багато і вони досить якісні.

Водночас, значно зросли запити підрозділів на водіїв, ремонтників, майстрів, техніків, механіків, електриків – тобто людей, які займаються ремонтом різного типу і різної складності техніки, від автомобілів до БТРів і безпілотників.

Також високим залишається запит на медиків та операторів безпілотників.

Серед кандидатів на платформі переважають чоловіки 25-45 років, часто пишуть і кандидати старшого віку, які хочуть служити і мають військовий досвід.

Також є окрема категорія кандидатів, 55-65 років, які по законодавству вже на межі вікових обмежень щодо військової служби. Їх можна працевлаштувати не на всі вакансії.

Раніше повідомлялося, що у Львові відкрився центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

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Теги: ЗСУ війна солдат робота закон

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