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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Ракета точно уразила російський штаб. Знищення центру управління «Днепр»

glavcom.ua
Українська армія завдала удару по російських окупантах

Один із найбільших успіхів по знищенню «центрів прийняття рішень» Росії під час війни

Це просто блискуче!

1 листопада в 11.00 Збройні сили України завдали ракетного удару по центру управління угруповання військ «Днепр» армії окупантів, яке відповідає за бойові діі на півдні України у Херсонській області. Командний пункт був замаскований та розміщувався у пансіонатах «Юний» та «Блакитне полумя» у селі Стрілкове Генічеського району, на Арабатській стрілці.

Угруповання «Днепр» сформовано штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Теплінський.

Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані щодо місця знаходження штабу «Днепр», і спланували ракетний удар точно: 

Знищені три старших офіцери штабу «Днепр»:

  • полковник Вадим Добряков, заступник начальника центру управління «Днепр»;
  • полковник Олександр Галкін, заступник начальника центру управління «Днепр»;
  • полковник Алексей Коблов, начальник відділу планування вогневого ураження пртивника.

Судячи з цих даних, очевидно, що ракета точно уразила самий російський штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, что крім ліквідованих старших офіцерів були і численні втрати військовослужбовців низького звання.

Знищення центру управління Днепр» – це один з найвищих штабів та найбільших успіхів по знищенню «центрів прийняття рішень» Росії під час війни. Дуже важливо, що український успіх змушений підтвердити ворог.

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Джерело
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Теги: війна ЗСУ окупанти

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Юрій Бутусов

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