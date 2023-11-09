Ракета точно уразила російський штаб. Знищення центру управління «Днепр»

Один із найбільших успіхів по знищенню «центрів прийняття рішень» Росії під час війни

Це просто блискуче!

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1 листопада в 11.00 Збройні сили України завдали ракетного удару по центру управління угруповання військ «Днепр» армії окупантів, яке відповідає за бойові діі на півдні України у Херсонській області. Командний пункт був замаскований та розміщувався у пансіонатах «Юний» та «Блакитне полумя» у селі Стрілкове Генічеського району, на Арабатській стрілці.

Угруповання «Днепр» сформовано штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Теплінський.

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Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані щодо місця знаходження штабу «Днепр», і спланували ракетний удар точно:

Оперативный дежурный-заместитель начальника центра управления командования ВДВ полковник Галкин Александр Николаевич 01/11/23 на Арабатской стрелке случайно попал под НВХ и тоже умер #всрф #потерьнет #груз200 https://t.co/GmYoGFj6PO pic.twitter.com/JV5VO9ZGoX — Necro Mancer (@666_mancer) November 7, 2023

Знищені три старших офіцери штабу «Днепр»:

полковник Вадим Добряков, заступник начальника центру управління «Днепр»;

полковник Олександр Галкін, заступник начальника центру управління «Днепр»;

полковник Алексей Коблов, начальник відділу планування вогневого ураження пртивника.

Судячи з цих даних, очевидно, що ракета точно уразила самий російський штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, что крім ліквідованих старших офіцерів були і численні втрати військовослужбовців низького звання.

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Знищення центру управління Днепр» – це один з найвищих штабів та найбільших успіхів по знищенню «центрів прийняття рішень» Росії під час війни. Дуже важливо, що український успіх змушений підтвердити ворог.