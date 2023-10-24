Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»

glavcom.ua
Путін реально вірить у співвідношення втрат 8 до 1 на користь Росії та інші казки про знищення Хаймарсів вагонами
колаж: glavcom.ua

Путін уже місяці три бубонить, що український наступ на півдні провалився

За два тижні, присвячені штурму Авдіївки, російська армія втратила танків і бронемашин більше, ніж за кожен із попередніх 11 місяців.

І якщо спочатку можна було розцінювати цей наступ так само, як літні рухи біля Куп'янська (захід, покликаний відволікти наші резерви), то після численних кадрів із палаючим залізом і наполегливого повторення атак колонами стало зрозуміло, що це спроба оточити й узяти.

На мій погляд, усе це має не військове значення, а політичне.

Путін уже місяці три бубонить, що український наступ на півдні провалився. І якби російській армії вдалося взяти Авдіївку штурмом, він ніби поставив би жирну крапку – мовляв, недолугі укри чотири місяці мучилися, а ми дмухнули-плюхнули і Авдіївка наша.

Тому сили накопичили і кинули в атаку божевільні. Кинули проти одного з найбільш укріплених районів. Тобто явно хотіли закидати шапками.

Думаю, тут зіграв свою роль той самий «зіпсований телефон», по якому інформація про бойові дії доходить від фронту до Кремля. Я ні на секунду не сумніваюся, що Путін реально вірить у співвідношення втрат 8 до 1 на користь Росії та інші казки про знищення Хаймарсів вагонами.

А якщо у всяке таке вірити, неминуче створюється відчуття, що українська армія вже закінчується, а російська бадьора і всемогутня. І тоді можна відправляти колони в самовбивчі атаки.

Тепер же, коли бліцкригу не вийшло, зупинити цей згубний наступ не виходить. Не по-пацанськи.

І чим усе це закінчиться, поки що не ясно.

Піррова перемога – це коли ти досягаєш перемоги в локальній битві, але такою ціною, яка призводить до загальної поразки.

Прогнози робити я не можу, але ніхто мені не заборонить сподіватися, що спроба взяття Авдіївки закінчиться для російської армії пірровою «неперемогою». Що й Авдіївку їм узяти не вдасться, і сил вони втратять стільки, що це відгукнеться в масштабах усієї війни.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна штурм путін Авдіївка окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви Путіна не мають нічого спільного із реальністю
Путін у Валдаї. Це окрема сторінка для суду над рашизмом
6 жовтня, 19:17
В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)
В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)
29 вересня, 03:16
У Британії погоджуються, що в інтересах Заходу підтримувати Україну, щоб вона лишалась демократичною
Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США
25 вересня, 04:12
На території Білорусі Росія тримає зенітні ракетні комплекси, «Іскандери», авіацію
Білорусь розпочала перевірку армії: Повітряні силі оцінили вірогідність атаки
3 жовтня, 14:32
Зеленський провів тривалу розмову з Будановим
Зеленський провів тривалу розмову з Будановим
4 жовтня, 16:52
Снайпер ЗСУ розповів про враження після відпустки в тилу
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
10 жовтня, 18:30
США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм – ЗМІ
США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм – ЗМІ
12 жовтня, 23:57
фото жінок, які були звільнені з полону в Секторі Гази
Бойовики ХАМАС звільнили двох заручниць – ЗМІ
24 жовтня, 00:33
Українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюються на рубежах
Ворог відновив наступальні дії: що відбувається під Авдіївкою
20 жовтня, 09:23

Роман Шрайк

Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»
Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»
Втома від війни. Що кажуть соцопитування
Втома від війни. Що кажуть соцопитування
Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України
Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України
Путін «дотягне до листопада». Але що далі?
Путін «дотягне до листопада». Але що далі?
Ракетні удари по Україні. Підсумки вересня
Ракетні удари по Україні. Підсумки вересня
Контрнаступ. Головна подія вересня
Контрнаступ. Головна подія вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
16K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
12K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9712
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6352
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5181
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту