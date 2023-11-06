Трагедія у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Війна все спише?

«Відповідальність за життя підлеглих у нас не є справою честі»

Про причини та відповідальність

• 1 •

Захід з нагородження групи військовослужбовців командування бригади призначило у селі Зарічне, яке знаходиться приблизно у 30 км від фронту.

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Зарічне є важливою трасою сполучення, тому перебуває у зоні уваги аеророзвідки ворога. Дрон противника тривалий час спостерігав як зосереджуються автомобілі у середині села і ворог завдав удар керованою ракетою. Судячи з руйнувань, це йомовірно була авіаційна ракета Х-59. Загинуло 28 військовослужбовців, понад 50 поранено.

• 2 •

Відповідальність за обрання місця та часу нагородження в селі, яке добре проглядалось дронами – командира бригади та інших посадових осіб, хто ухвалював рішення разом з ним.

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• 3 •

Питання, хто несе відповідальність за відсутність попереджень про проліт російського дрону. Дрон на значній висоті залетів глибоко в тил, і про його маршрут мало пройти попередження або від радарів або від радіоелектронноі розвідки. Або не було засобів, або не було попередження від військ ППО та РЕБ, або попередження було, але командування бригади цього не врахувало. Це треба встановити. Можливо, коло відповідальних розшириться.

• 4 •

Халатність з обранням місця проведення урочистостей є наслідком відсутності покарання посадових осіб за інші численні випадки скупчення особового складу, які призвели до кількох сотен жертв – удари по казармах 137-го батальйону у Миколаіві, 66-і бригади на полігоні у Чернігівській області, учбового центру в Яворові. Поки не буде визначений порядок зосередження особового складу та поки не будуть робити аналіз та карати за демаскуваня власних позицій. скупчення будуть продовжуватись.

Відповідальність за життя підлеглих у нас не є справою честі. Війна все спише, так думають наверху.