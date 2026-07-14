Сили оборони відкинули окупантів поблизу чотирьох сіл

Села розташовані у Синельниківському районі Дніпропетровської області

Українські захисники успішно відкинули росіян поблизу чотирьох сіл на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Сили оборони України відкинули ворога поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що села розташовані у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

«Зменшення територій, які контролюють ворог є результатом успішних дій підрозділів Сил Оборони. Поки, що противник ще фіксується в тилах, тому уточнення із синьою зоною буде пізніше», – наголосили аналітики.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 244 бойові зіткнення. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили та дві артилерійські системи противника.

Зауважимо, що триває 1602-й день повномасштабної війни в Україні.