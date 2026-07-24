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Контракти на експорт зерна під загрозою: бізнес звернувся до держави

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Контракти на експорт зерна під загрозою: бізнес звернувся до держави
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фото: ВМС ЗСУ

Президент Української зернової асоціації підтвердив, що офіційна позиція держави щодо роботи морського коридору потрібна бізнесу

Українські зернотрейдери можуть не виконати контракти з іноземними покупцями через фактичне припинення судноплавства. Щоб підтвердити форс-мажор, бізнес закликає державу офіційно визнати зупинку роботи морського коридору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Latifundist.com.

Зазначається, що найбільші ризики виникають за контрактами на базисі CIF, за якими продавець має самостійно зафрахтувати судно та доставити зерно до порту покупця. Йдеться, зокрема, про постачання пшениці та ячменю до країн Північної Африки – Алжиру, Марокко, Тунісу та Єгипту.

«Ми повинні найняти судно і поставити товар до порту іншої країни. Але фізично зараз не можемо цього зробити. Покупець просить пояснити причину, а новини про обстріли для нього не є офіційним аргументом. Нам потрібен документ державного рівня, який підтвердить, що морський коридор не працює», – наголосив представник одного з українських трейдерів.

Співрозмовник видання пояснив, що без такого підтвердження іноземні покупці можуть наполягати на виконанні контрактів, оскільки окремі судна раніше продовжували заходити до українських портів.

«Проблема не лише у збитках за окремими контрактами. Можливі дефолти та потрапляння українських компаній до чорних списків основних державних закупівельників. Це вже ризик для репутації України як постачальника зерна», – підкреслив інший трейдер.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов підтвердив, що офіційна позиція держави щодо роботи морського коридору потрібна бізнесу. «Якщо держава офіційно оголосить ризики для судноплавства морським коридором, компанії зможуть посилатися на це, пояснюючи невиконання тендерів форс-мажорними обставинами, пов’язаними з війною», – пояснив він.

На думку Горбачьова, через регулярні удари по портових терміналах ситуація навряд чи нормалізується протягом найближчих тижнів. Тому офіційне підтвердження зупинки коридору дало б трейдерам аргумент для перегляду або скасування контрактів, які зараз неможливо виконати.

Нагадаємо, рух суден на вхід до українських морських портів тимчасово призупинився. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький підкреслив, що це рішення ухвалили самі судновласники на тлі зростання ризиків, тоді як держава зі свого боку жодних обмежень на рух суден не запроваджувала. За його словами, після різкого загострення безпекової ситуації бізнесу потрібен час, щоб оцінити нові обставини та адаптуватися до них.

Напередодні фідерний оператор Maersk оголосив про тимчасове припинення перевезень до України через Чорноморський рибний порт у зв’язку з поточною ситуацією, яка впливає на операційну діяльність.

Раніше окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини та іноземним суднам. Уражено суховантаж під прапором Маршаллових Островів, а також торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

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Теги: війна бізнес порт

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