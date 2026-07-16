Україна повернула 501 тіло загиблих військових

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням РФ можуть належати українським військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

«Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні до України повернули тіла 522 загиблих громадян. Репатріація відбулася завдяки масштабній спільній роботі українських профільних відомств та міжнародному посередництву.

До слова, 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон щодо місць поховання загиблих і померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.