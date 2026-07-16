Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула 501 тіло загиблих військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна повернула 501 тіло загиблих військових
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням РФ можуть належати українським військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

«Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні до України повернули тіла 522 загиблих громадян. Репатріація відбулася завдяки масштабній спільній роботі українських профільних відомств та міжнародному посередництву.

До слова, 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон щодо місць поховання загиблих і померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Читайте також:

Теги: війна обмін полоненими обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтинівка щодня потрапляє під російські обстріли
Путін повірив у власну пропаганду?
4 липня, 18:18
За останні роки в ЗСУ абсолютно знецінений факт добровольця
Реформа служби. Гроші не вирішать головних проблем ЗСУ
22 червня, 08:33
Що допоможе Україні та Польщі вийти із невигідної ситуації
Вихід із глухого кута: що Україна може запропонувати Польщі
23 червня, 11:44
Володимиру Тиндику назавжди 44 роки
Тримав оборону Харківської та Донецької областей. Згадаймо Володимира Тиндика
19 червня, 09:00
18 червня безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня
CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни
20 червня, 01:15
Гроші за квитки на концерт Олі Полякової жінці повернули лише після судового рішення
Глядачка відсудила кошти за квитки, куплені на концерт Олі Полякової шість років тому
25 червня, 20:37
Після потужних вибухів територію заводу «Титан-Барикади» у Волгограді охопило масштабне задимлення
Україна встановила рекорд за ударами по російському ВПК
28 червня, 11:52
На місці удару триває робота всіх екстрених служб
Атака на Харків: є загиблі та понад 40 постраждалих (оновлено)
8 липня, 15:07
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м
Удар по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки атаки (фото)
13 липня, 07:44

Події в Україні

Новий день пам'яті. Верховна Рада зареєструвала відповідну постанову
Новий день пам'яті. Верховна Рада зареєструвала відповідну постанову
Україна повернула 501 тіло загиблих військових
Україна повернула 501 тіло загиблих військових
СБУ затримала керівників оборонного підприємства після вибухів у Вишневому
СБУ затримала керівників оборонного підприємства після вибухів у Вишневому
Мадяр показав кадри ураження 11 суден РФ (відео)
Мадяр показав кадри ураження 11 суден РФ (відео)
СБУ задокументувала нові факти застосування РФ радіоактивних дронів
СБУ задокументувала нові факти застосування РФ радіоактивних дронів
Генштаб: Сили оборони уразили вісім суден, нафтобазу та мости окупантів
Генштаб: Сили оборони уразили вісім суден, нафтобазу та мости окупантів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
180K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua