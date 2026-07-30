Драпатий відсторонив начальника штабу Сухопутних військ – Безугла

Офіційного підтвердження звільнення Олександра Грузевича або його призначення на іншу посаду наразі немає

Нардепка заявила, що генерал залишив посаду, а джерело в Генштабі пов'язало рішення з невдоволенням його роботою та затягуванням важливих рішень

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відсторонив від посади начальника штабу – заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої.

Про кадрове рішення першою повідомила Мар'яна Безугла. За її словами, Грузевич був одним із найближчих до колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та обіймав посаду начальника штабу Сухопутних військ.

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«Драпатий відсторонив Грузевича - одного з найближчих до Сирського генералів, ідеолога «бусифікації», противника камер спостереження для ТЦК та СП, вершину піраміди поборів», - написала Мар'яна Безугла у своєму Telegram-каналі.

Станом на 2022 рік Грузевич був заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. У той час командувачем Сухопутних військ був Олександр Сирський. Із січня до квітня 2024 року генерал очолював оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського. Після призначення Драпатий подякував президенту за довіру, а Сирському – за роботу зі зміцнення української армії.