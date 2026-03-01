Смерть верховного лідера Ірану, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 1 березня 2026 року

Внаслідок атаки Ізраїля та США Іран втратив верховного лідера Алі Хаменеї, вибухи пролунали у Катарі та ОАЕ, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів, в окупованій Макіївці атаковано нафтобазу.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 березня:

Верховний лідер Ірану загинув

Трамп та його команда слідкують за ударами по Ірану фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Пізніше кілька іранських державних ЗМІ підтверджують смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

«Верховний лідер Ірану досяг мученицької смерті», – повідомила державна телерадіокомпанія IRIB.

Вибухи пролунали у Катарі, ОАЕ та Ізраїлі

Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника фото: соціальні мережі

У Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Ізраїлі чутно вибухи бомб та повітряну тривогу через атаку Ірану.

У Дубаї пролунало кілька гучних вибухів, а в Досі люди бачили ракети, що освітлювали нічне небо та чули віддалені вибухи. У свою чергу Ізраїль запустив велику кількість ракет-перехоплювачів проти найбільшої хвилі іранських ракет.

Потім стало відомо, що Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса.

Одним із найбільш шокуючих моментів стала атака на район навколо Бурдж Халіфи. Кадри з соцмереж зафіксували вибухи дронів-камікадзе за лічені сотні метрів від найвищого хмарочоса світу, що змусило владу негайно евакуювати персонал та відвідувачів 828-метрової будівлі.

Іран пообіцяв помститися за Хаменеї

В Ірані підняли чорний жалобний прапор фото: соціальні мережі

Уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Кабінет міністрів Ірану попередив, що цей «великий злочин ніколи не залишиться без відповіді».

Президент Ірану Масуд Пезешкіан також заявив, що вбивство Алі Хаменеї не залишиться без відповіді.

Трамп заявив про загибель більшості іранського керівництва під час ударів

На супутниковому знімку видно дим, що клубочиться з резиденції Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані після суботніх ударів фото: авіакомпанія Airbus

Президент Дональд Трамп заявив, що велика кількість іранського керівництва загинула під час ударів.

Трампа сказав: «Люди, які приймали всі рішення, більшість із них пішли. Багато їхніх лідерів зникли. Не лише з одного місця, а й з двох інших місць, які ми атакували. У нас були чудові розвідувальні дані, тому ми вважаємо, що значна частина лідерів зникла».

Безпілотники атакували нафтобазу в окупованій Макіївці

фото: соціальні мережі

У ніч на 1 березня безпілотники атакували окуповану Макіївку у Донецькій області.

Вибухи пролунали в окупованих містах Донеччини: у Донецьку, Макіївці та Харцизьку. У мережі пишуть, що у Макіївці внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на нафтобазі.

Інші важливі новини: