Помер старійшина української політики Ігор Юхновський

Про прощання та похорон екснардепа стане відомо згодом

У віці 98 років відійшов у вічність український науковець, академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп, Герой України Ігор Юхновський. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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«Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом», – йдеться в повідомленні.

Про прощання та похорон стане відомо згодом.

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Ігор Юхновський – Герой України, був українським фізиком-теоретиком та депутатом Верховної ради кількох скликань. Очолював український парламент у час прийняття Акту про проголошення незалежності України 1991 року. Керував за президентства Ющенка Українським інститутом національної пам'яті. Був доктор фізико-математичних наук, професором, академіком НАН України, засновником і почесним головою Інституту фізики конденсованих систем НАН України у Львові.

До відома, своє останнє інтерв'ю науковець дав «Главкому». Зокрема він заявив, що для початку переговорів з РФ окупанти мають залишити територію України разом зі своїми мінами. Юхновський додав, що РФ ніколи не тримала слова перед будь-ким у світі, і не буде цього робити – за його словами, росіяни «за природою нікчемні люди». Академік Національної академії наук переконаний, що для перемоги Україні потрібна потужна допомога від світу.