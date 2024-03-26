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Помер старійшина української політики Ігор Юхновський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер старійшина української політики Ігор Юхновський
Політик помер у віці 98 років
фото: localhistory.org.ua

Про прощання та похорон екснардепа стане відомо згодом

У віці 98 років відійшов у вічність український науковець, академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп, Герой України Ігор Юхновський. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Помер старійшина української політики Ігор Юхновський фото 1

«Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України.  Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом», – йдеться в повідомленні.

Помер старійшина української політики Ігор Юхновський фото 2

Про прощання та похорон стане відомо згодом. 

Помер старійшина української політики Ігор Юхновський фото 3

Ігор Юхновський – Герой України, був українським фізиком-теоретиком та депутатом Верховної ради кількох скликань. Очолював український парламент у час прийняття Акту про проголошення незалежності України 1991 року. Керував за президентства Ющенка Українським інститутом національної пам'яті. Був доктор фізико-математичних наук, професором, академіком НАН України, засновником і почесним головою Інституту фізики конденсованих систем НАН України у Львові.

Помер старійшина української політики Ігор Юхновський фото 4

До відома, своє останнє інтерв'ю науковець дав «Главкому». Зокрема він заявив, що для початку переговорів з РФ окупанти мають залишити територію України разом зі своїми мінами. Юхновський додав, що РФ ніколи не тримала слова перед будь-ким у світі, і не буде цього робити – за його словами, росіяни «за природою нікчемні люди». Академік Національної академії наук переконаний, що для перемоги Україні потрібна потужна допомога від світу.

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Теги: Ігор Юхновський похорон

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Помер старійшина української політики Ігор Юхновський
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