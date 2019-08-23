  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

    • Розсилка
    Патріарх Філарет - Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Патріарх Філарет

    Висновки зробіть самі

    Отже, витративши кілька годин на пошуки в мережі, знайшов багато інформації, якою хочу поділитися з вами.

    Є низка відео з вчорашньої акції під Михайлівським, де виступають Наталія Анатоліївна Миролюб та Патімат Чупалавівна Омарова (у шлюбі Мельничук, також представляється як Міла Мельничук).

    Н. Миролюб фігурує як організатор події. Про її зв‘язки з організацією Медведчука «Український вибір» можна побачити інформацію в мережі - пишуть, що вона очолювала Бориспільську районну організацію «УВ». Так само пишуть про її участь у Центральній раді міжнародного руху «Ми любимо Росію» - в 2016 р. (тобто на третьому році російської агресії).

    В останні місяці Н. Миролюб разом з П. Омаровою (Мілою Мельничук) проводять «громадські акції», де захищають «права віруючих Московського Патріархату» і які активно потім рекламуються через конгломерат «СПЖ» - «Перший козацький».

    Читайте також

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія
    Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія

    На власній сторінці Миролюбової поширено новину «Прямого» каналу про одну з таких акцій - де, за дивним збігом, згадуються учасники-пенсіонери, молоді дівчата, які не дуже обізнані з метою заходу і сума в 100 гривень.

    Під час війни (у 2013-16 роках) Патімат Омарова навчалася в Москві, у «Высшей школе экономики». У організації «ПИР-Центр» знаходалася в числі експертів, описана як «член Интеграционного клуба при Совете Федерации РФ» та «Председатель клуба мировой политики Высшей школы экономики».

    За даними ресурсу «Посіпаки» - помічник народного депутата Мельничука на платній основі. Судячи з інформації у її Фейсбук стала його дружиною і взяла його прізвище. Також в останні місяці активно співпрацює з «NewsOne» - каналом, контроль над яким у пресі також пов‘язують з Медведчуком.

    На виборах до ВР була кандидатом-самовисуванецем у 50 окрузі на Донеччині. Єдина зареєстрована довірена особа П. Мельничук - Наталія Миролюб. Активно критикувала кандидата від «Опозиційного блоку» - політичного опонента «Опозиційної платформи - За життя» на нинішніх виборах.

    На ФБ сторінці пані Мельничук (Омарової) можна прослідкувати її активні контакти з не останніми людьми в Одесі, де також базується ядро нинішніх активістів «боротьби за КП» - прихильників священика Сеника, син якого Роман - помічник нардепа від «Опозиційного блоку» і депутат від цього блоку в обласній раді.

    Коло замикається.

    Ну і хотів би нагадати, що настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек мав від давнього часу добре знайомство з Вадимом Рабіновичем (який зараз є колегою Медведчука в «Оппозиційній платформі - За життя»). І саме о. Борис восени та взимку 2017 р. наполегливо переконував Патріарха Філарета писати листи в Москву до РПЦ (чим закінчилася ця провокація - всім відомо).

    Це - лише верхівка інформаційного айсберга. Але думаю, що і цього достатньо, щоби зробити певні висновки.

    Можливо це допоможе зрозуміти відповідь на питання, яке останні кілька місяців хвилює багатьох - хто впливає на думку Патріарха Філарета і чому відбувається те, що відбувається. І яке до всього цього має відношення Росія.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Філарет релігія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ