Хто впливає на думку патріарха Філарета і яке до цього має відношення Росія

Патріарх Філарет

Висновки зробіть самі

Отже, витративши кілька годин на пошуки в мережі, знайшов багато інформації, якою хочу поділитися з вами.

Є низка відео з вчорашньої акції під Михайлівським, де виступають Наталія Анатоліївна Миролюб та Патімат Чупалавівна Омарова (у шлюбі Мельничук, також представляється як Міла Мельничук).

Н. Миролюб фігурує як організатор події. Про її зв‘язки з організацією Медведчука «Український вибір» можна побачити інформацію в мережі - пишуть, що вона очолювала Бориспільську районну організацію «УВ». Так само пишуть про її участь у Центральній раді міжнародного руху «Ми любимо Росію» - в 2016 р. (тобто на третьому році російської агресії).

В останні місяці Н. Миролюб разом з П. Омаровою (Мілою Мельничук) проводять «громадські акції», де захищають «права віруючих Московського Патріархату» і які активно потім рекламуються через конгломерат «СПЖ» - «Перший козацький».

На власній сторінці Миролюбової поширено новину «Прямого» каналу про одну з таких акцій - де, за дивним збігом, згадуються учасники-пенсіонери, молоді дівчата, які не дуже обізнані з метою заходу і сума в 100 гривень.

Під час війни (у 2013-16 роках) Патімат Омарова навчалася в Москві, у «Высшей школе экономики». У організації «ПИР-Центр» знаходалася в числі експертів, описана як «член Интеграционного клуба при Совете Федерации РФ» та «Председатель клуба мировой политики Высшей школы экономики».

За даними ресурсу «Посіпаки» - помічник народного депутата Мельничука на платній основі. Судячи з інформації у її Фейсбук стала його дружиною і взяла його прізвище. Також в останні місяці активно співпрацює з «NewsOne» - каналом, контроль над яким у пресі також пов‘язують з Медведчуком.

На виборах до ВР була кандидатом-самовисуванецем у 50 окрузі на Донеччині. Єдина зареєстрована довірена особа П. Мельничук - Наталія Миролюб. Активно критикувала кандидата від «Опозиційного блоку» - політичного опонента «Опозиційної платформи - За життя» на нинішніх виборах.

На ФБ сторінці пані Мельничук (Омарової) можна прослідкувати її активні контакти з не останніми людьми в Одесі, де також базується ядро нинішніх активістів «боротьби за КП» - прихильників священика Сеника, син якого Роман - помічник нардепа від «Опозиційного блоку» і депутат від цього блоку в обласній раді.

Коло замикається.

Ну і хотів би нагадати, що настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек мав від давнього часу добре знайомство з Вадимом Рабіновичем (який зараз є колегою Медведчука в «Оппозиційній платформі - За життя»). І саме о. Борис восени та взимку 2017 р. наполегливо переконував Патріарха Філарета писати листи в Москву до РПЦ (чим закінчилася ця провокація - всім відомо).

Це - лише верхівка інформаційного айсберга. Але думаю, що і цього достатньо, щоби зробити певні висновки.

Можливо це допоможе зрозуміти відповідь на питання, яке останні кілька місяців хвилює багатьох - хто впливає на думку Патріарха Філарета і чому відбувається те, що відбувається. І яке до всього цього має відношення Росія.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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