На Львівщині БЕБ викрило підпільний цех з виробництва тютюнових виробів
Вартість вилученої правоохоронцями тютюнової продукції становить понад 6 млн грн
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю у змові з трьома працівниками іншого підприємства, організував неліцензоване виробництво, зберігання та збут тютюновмісних виробів. У підпільному цеху на спеціальному обладнанні особи власноруч змішували рідини для електронних сигарет та виготовляли тютюн для кальянів. Частину деталей і сировини вони завозили з-за кордону нелегально. Контрафактні тютюнові суміші та рідини із підробленими марками акцизного податку учасники організованої групи збували гуртовими партіями та вроздріб через мережу фізичних осіб-підприємців.
Детективи провели 12 обшуків: вилучено понад 24 тис. одиниць товару без акцизних марок, обладнання, офісну техніку з носіями інформації, чорнові бухгалтерські документи. Вартість вилученої правоохоронцями продукції становить понад 6 млн грн.
Нагадаємо, на в'їзді до Києва прикордонники зупинили паломницю Києво-Печерської лаври. Жінка мала при собі чималу пачку з грошима. Серед купюр були й російські рублі.
До слова, працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього генерального директора приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» за фактом несплати податків на суму майже 9 млн грн.
Встановлено, що керівник підприємства з обігом коштів у сотні мільйонів гривень упродовж останніх років умисно ухилявся від сплати земельного податку за ділянки, якими користувався завод. Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету.
Коментарі — 0