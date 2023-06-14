БЕБ вилучило у Дніпрі підроблені парфуми на 15 млн грн

Підроблені парфуми продавалися на території України за заниженими цінами

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб

Бюро економічної безпеки викрило організаторів незаконного виробництва у промислових масштабах та реалізації парфумерної продукції відомих світових брендів у Дніпрі. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Зазначається, що підроблені парфуми продавалися на території України за заниженими цінами, що завдало міжнародним компаніям-власникам брендів відповідну шкоду.

Співробітники БЕБ провели обшуки в складських та торгових приміщеннях, де зберігалася та реалізовувалася продукція. Виявлено та вилучено велику кількість підроблених парфумів орієнтовною вартістю 15 млн грн. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

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Справа розслідується за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знаків для товарів і послуг) за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що детективи територіального управління БЕБ в Одеській області викрили масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів. Вилучено товарів та обладнання на 70 млн грн.