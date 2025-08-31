Головна Світ Політика
Трамп може розмістити американські ПВК в Україні – The Telegraph

Трамп може розмістити американські ПВК в Україні – The Telegraph
фото: The White house/Facebook

Американські ПВК можуть зводити фортифікаційні споруди на лінії фронту та будувати військові бази

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розміщення в Україні бійців приватних військових компаній (ПВК) в рамках мирного плану. Цей крок дозволить обійти обіцянку не вводити американські війська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Трамп веде переговори з європейськими союзниками, щоб озброєні підрядники могли допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів.

Як пише видання, американські ПВК можуть зводити фортифікаційні споруди на лінії фронту та будувати військові бази, як це було в Іраку та Афганістані. Анонімне джерело The Telegraph заявило, що приватні підрядники «розмістять американських «солдатів», тобто власників американських паспортів, на території, що фактично є стримувальним фактором для Путіна».

Цей план обговорюється разом з іншими гарантіями безпеки, які розробляє «Коаліція рішучих» під керівництвом Франції та Великої Британії. За інформацією видання, остаточні деталі, що включають повітряне патрулювання, навчання та військово-морські місії в Чорному морі, можуть бути оголошені вже найближчим часом. 

Нагадаємо, західні партнери з «Коаліції рішучих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на понад десяток посадовців із країн Заходу, передає «Главком».

Однією з ключових ідей є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. На першому етапі західні країни можуть забезпечити прикриття винищувачами та системами ППО для аеропортів на заході країни. Успіх цього етапу дозволить поширити ініціативу на інші регіони. Відновлення авіасполучення розглядається як важливий крок для стимулювання економіки та повернення українців, які виїхали за кордон.

До слова, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

