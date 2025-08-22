Окупанти обстріляли Костянтинівку: пошкоджено 21 багатоповерхівку, є поранена (фото)

У Костянтинівці пошкоджено 21 багатоповерхівку, торговий центр та 30 торгових павільйонів

З початку доби 22 серпня російська терористична армія завдала серії ударів по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та інфраструктура, є поранена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову МВА Сергія Горбунова.

«Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі «Укрпошти» та газопроводу. Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250. Одна цивільна особа отримала поранення», – йдеться у повідомленні.

фото: Сергій Горбунов/Facebook

Голова Донецької ОВА уточнив, що у Костянтинівці пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, п'ять адмінбудівель, три господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів, інфраструктурний об'єкт і три газогони.

фото: Сергій Горбунов, Вадим Філашкін/Facebook

Горбунов закликав мешканців громади подбати про власну безпеку та своїх близьких і евакуюватися.

До слова, у ніч на 22 серпня Чугуївська громада Харківської області опинилась під ударами російських дронів. Інформація про постраждалих не надходила.