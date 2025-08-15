Генпрокурор розповів про корупційні схеми на Буковині: 15 нових підозр

На Буковині оголошено 15 нових підозр у корупції та розтратах: збитки оцінили в понад 10 млн грн

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про черговий етап масових викриттів корупції у Чернівецькій області. За його словами, 15 особам оголошено підозри, а сума завданих державному бюджету збитків перевищує 10 млн грн. Окрім цього, за недостовірне декларування встановлено окремі збитки на 3,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Кравченко.

Загалом, з липня прокурори Чернівецької області провели три масштабні реалізації, у результаті яких вже оголошено 34 підозри. Серед фігурантів нового етапу – сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники.

Підозри оголошено за різними статтями, включаючи привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службову недбалість та недостовірне декларування.

Оборудки на державних закупівлях:

Директор КП «Міськсвітло» та керівник приватної компанії підозрюються в розтраті бюджетних коштів, закуповуючи освітлювальне обладнання за завищеними цінами.

Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління підозрюється у переплаті за електроенергію.

Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради та начальник відділу технагляду підозрюються в розтраті коштів, виділених на ремонт злітно-посадкової смуги.

В.о. Тереблеченського сільського голови підозрюється у переплаті за ремонт укриття.

Злочини проти довкілля:

Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів підозрюються у забрудненні водойми стічними водами.

Ексдиректор Національного природного парку «Хотинський» підозрюється у незаконній вирубці дерев на території парку під виглядом будівництва дороги.

Службова недбалість:

Начальник лабораторії будівельної компанії підозрюється у сертифікації неякісного бетону, який використовували для ремонту міжнародної траси.

Недостовірне декларування:

Посадовець Берегометської селищної ради підозрюється у приховуванні в деклараціях за 2022–2023 роки інформації про квартиру в Києві.

Нагадаємо, прокурори Донецької області спільно з правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію, викривши посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ та цивільному населенню працювали на власну кишеню. Наразі про підозру повідомлено 20 особам, а загальна сума збитків бюджету перевищує 43,7 млн грн.