Генпрокурор розповів про корупційні схеми на Буковині: 15 нових підозр

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генпрокурор розповів про корупційні схеми на Буковині: 15 нових підозр
15 підозр і понад 10 млн грн збитків бюджету
фото: Чернівецька обласна прокуратура

На Буковині оголошено 15 нових підозр у корупції та розтратах: збитки оцінили в понад 10 млн грн

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про черговий етап масових викриттів корупції у Чернівецькій області. За його словами, 15 особам оголошено підозри, а сума завданих державному бюджету збитків перевищує 10 млн грн. Окрім цього, за недостовірне декларування встановлено окремі збитки на 3,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Кравченко.

Загалом, з липня прокурори Чернівецької області провели три масштабні реалізації, у результаті яких вже оголошено 34 підозри. Серед фігурантів нового етапу – сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники.

Підозри оголошено за різними статтями, включаючи привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службову недбалість та недостовірне декларування.

Оборудки на державних закупівлях:

  • Директор КП «Міськсвітло» та керівник приватної компанії підозрюються в розтраті бюджетних коштів, закуповуючи освітлювальне обладнання за завищеними цінами.
  • Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління підозрюється у переплаті за електроенергію.
  • Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради та начальник відділу технагляду підозрюються в розтраті коштів, виділених на ремонт злітно-посадкової смуги.
  • В.о. Тереблеченського сільського голови підозрюється у переплаті за ремонт укриття.

Злочини проти довкілля:

  • Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів підозрюються у забрудненні водойми стічними водами.
  • Ексдиректор Національного природного парку «Хотинський» підозрюється у незаконній вирубці дерев на території парку під виглядом будівництва дороги.

Службова недбалість:

  • Начальник лабораторії будівельної компанії підозрюється у сертифікації неякісного бетону, який використовували для ремонту міжнародної траси.

Недостовірне декларування:

Посадовець Берегометської селищної ради підозрюється у приховуванні в деклараціях за 2022–2023 роки інформації про квартиру в Києві.

Нагадаємо, прокурори Донецької області спільно з правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію, викривши посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ та цивільному населенню працювали на власну кишеню. Наразі про підозру повідомлено 20 особам, а загальна сума збитків бюджету перевищує 43,7 млн грн.

Теги: корупція корупція в Україні Руслан Кравченко Буковина

Генпрокурор розповів про корупційні схеми на Буковині: 15 нових підозр
Генпрокурор розповів про корупційні схеми на Буковині: 15 нових підозр
У Тернополі шахрай розраховувався в магазинах сувенірними грошима
У Тернополі шахрай розраховувався в магазинах сувенірними грошима
Справа Шабуніна: ДБР завершило розслідування
Справа Шабуніна: ДБР завершило розслідування
Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим
Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим
У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти
У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти
Державне бюро розслідувань змінило підозру Шабуніну
Державне бюро розслідувань змінило підозру Шабуніну

