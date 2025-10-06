Головна Країна Кримінал
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи ексрегіонала Олійника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Екснардеп активно поширює російську пропаганду та підтримує війну РФ проти України
скріншот з відео російських ЗМІ

Підсанкційний Володимир Олійник втік з України після Революції Гідності

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту про стягнення в дохід держави активів екснардепа Володимира Олійника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Йдеться про апеляційну скаргу Мін’юсту на рішення Вищого антикорупційного суду від 4 вересня 2025 року. Рішенням суду першої інстанції було частково задоволено позовну заяву Мін’юсту до Олійника про застосування санкцій. Раніше суд відмовив у частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в компанії «Е.С.П.Технології», яка належить дружині колишнього парламентаря Людмилі Олійник.

Нинішнім рішенням у дохід держави стягнуто частку корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П.Технології», шість об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Черкаси, об’єкт нерухомості в Київські області, та прогулянкове судно. Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Володимир Олійник – це колишній народний депутат України VII скликання від Партії регіонів. Один із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого «Комітету спасіння України». Він активно бере участь в російських пропагандистських програмах та публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди.

Олійник виїхав до Росії, де подав позов до Дорогомиловського районного суду Москви щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом і в грудні 2016 отримав відповідне рішення.

Теги: депутат Міністерство юстиції Вищий антикорупційний суд

