Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Ексміністра звинувачували у зловживаннях владою, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн
фото: Forbes

Справу проти ексчиновника було закрито через строки давності

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Його обвинувачували у зловживанні владою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ексчиновника.

«Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого 2023 року стало відомо, що колишній міністр інфраструктури та його колишній перший заступник отримали підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн. Згодом Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із держпідприємством «Адміністрація морських портів України» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

До слова, влітку 2024 року справу ексміністра інфраструктури було передано до суду.

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іванющенко виїхав з України у грудні 2014 року
Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
Вчора, 11:59
Суд призначив Андрію Одарченку вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна
Апеляція залишила в силі вирок нардепу-втікачу Одарченку
10 жовтня, 13:08
Суддя Микола Глотов спричинив переполох серед окремих адвокатів своєю публікацією про великі суми застав
Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз
9 жовтня, 11:38
Екснардеп активно поширює російську пропаганду та підтримує війну РФ проти України
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи ексрегіонала Олійника
6 жовтня, 12:05
За даними слідства, задля уникнення конфіскації мер переоформив автівку на третю особу
Вищий антикорупційний суд конфіскував елітний автомобіль мера Самбора
29 вересня, 17:19
Власюк: «Кілька активів конфісковано, і деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації»
Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні
26 вересня, 12:20
У ході допиту Дубінський неодноразово критикував українську владу,
Справа Деркача. Суд допитав нардепа Дубінського
25 вересня, 15:34
Люди чекають на вироки. Вищий антикорупційний суд: як покращити його роботу?
Люди чекають на вироки. Вищий антикорупційний суд: як покращити його роботу? Правосуддя
22 вересня, 10:15
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим актив на понад 1,5 млн грн
«Подарунок від матері». Суд конфіскував 1,6 млн грн у посадовиці Офісу генпрокурора
17 вересня, 18:38

Кримінал

Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше
ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua