Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського

Ексміністра звинувачували у зловживаннях владою, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн

Справу проти ексчиновника було закрито через строки давності

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Його обвинувачували у зловживанні владою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ексчиновника.

«Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого 2023 року стало відомо, що колишній міністр інфраструктури та його колишній перший заступник отримали підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн. Згодом Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із держпідприємством «Адміністрація морських портів України» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

До слова, влітку 2024 року справу ексміністра інфраструктури було передано до суду.