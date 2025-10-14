Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Обрано запобіжний захід соратнику Януковича

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
Іванющенко виїхав з України у грудні 2014 року
фото: forbes.net.ua

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу

У вівторок, 14 жовтня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України від «Партії Регіонів», підозрюваному в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною площею 18 га. Йдеться про Юрія Іванющенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

«У межах досудового розслідування встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею щодо контролю над розташованим у передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в підприємниці виник умисел вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному товариству, ці ділянки на підставі удаваних правочинів було продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею. У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Зауважимо, Юрій Іванющенко виїхав з України у грудні 2014 року та зараз мешкає з родиною в Монако. У січні 2015 року його оголосили в розшук за підозрою у привласненні та заволодінні майном через зловживання службовим становищем, а також у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди посадовцем. У 2017 році Верховний суд України закрив усі кримінальні провадження проти нього. Того ж року його ім’я виключили із санкційних списків ЄС.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн. Правоохоронці зазначають, що до реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від забороненої «Партії Регіонів» Юрій Іванющенко та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд Юрій Іванющенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Феміда орієнтує підозрювану на укладання угоди про визнання винуватості
Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати… Судові хроніки
15 вересня, 13:15
Люди чекають на вироки. Вищий антикорупційний суд: як покращити його роботу?
Люди чекають на вироки. Вищий антикорупційний суд: як покращити його роботу? Правосуддя
22 вересня, 10:15
Власюк: «Кілька активів конфісковано, і деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації»
Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні
26 вересня, 12:20
За даними слідства, задля уникнення конфіскації мер переоформив автівку на третю особу
Вищий антикорупційний суд конфіскував елітний автомобіль мера Самбора
29 вересня, 17:19
Екснардеп активно поширює російську пропаганду та підтримує війну РФ проти України
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи ексрегіонала Олійника
6 жовтня, 12:05
Галантерник у 2021 році покинув територію України і до цього часу не повернувся
Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника
19 вересня, 17:09
У ході допиту Дубінський неодноразово критикував українську владу,
Справа Деркача. Суд допитав нардепа Дубінського
25 вересня, 15:34
Суддя Микола Глотов спричинив переполох серед окремих адвокатів своєю публікацією про великі суми застав
Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз
9 жовтня, 11:38
Роман Шененко підозрюється у підбуренні до мільйонного хабарництва прокурору
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
10 жовтня, 19:32

Кримінал

Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв
За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей
Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей
В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують
В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua