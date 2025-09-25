Справа Деркача. Суд допитав нардепа Дубінського

Дубінський передав стороні захисту низку документів для долучення до матеріалів провадження

Сьогодні, 25 вересня, ВАКС допитав народного депутата Олександра Дубінського у справі екснардепа Андрія Деркача, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами та незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

Суд задовольнив клопотання захисту про допит Дубінського як свідка та змінив порядок дослідження доказів. Дубінський наполіг на тому, щоб давати показання російською мовою, посилаючись на Конституцію України, суддя не заперечував. Присягу нардеп також склав російською.

«Дубінський заявив, що з Деркачем знайомий лише ситуативно з 2019 року та не мав із ним жодних особистих відносин. Єдиною спільною діяльністю він назвав пресконференцію, яка відбулася восени 2019 року. За його словами, участь у ній була пов’язана виключно з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо фінансових зловживань оточення Петра Порошенка та діяльності НБУ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат стверджував, що ідею співпраці з Деркачем та створення комісії просував Офіс президента і для обговорення цієї ініціативи до нього нібито особисто приїжджав тодішній помічник президента Андрій Єрмак, який нині очолює Офіс президента. Він наголосив, що на пресконференції говорив лише про публічно відому інформацію та матеріали, надавані офіційними органами.

Дубінський відкинув твердження про будь-яку координацію з Деркачем поза межами підготовки до спільного виступу. Він заявив, що не отримував від нього коштів та не мав з ним жодних фінансових домовленостей.

«Також він повідомив, що разом з Деркачем як народні депутати вони надсилали листи на адресу Конгресу США, але вони стосувалися лише корупційних схем українських високопосадовців, а не справи Burisma чи Гантера Байдена. Окремо Дубінський заявив, що саме через його участь у пресконференції з Деркачем проти нього у 2023 році відкрили кримінальне провадження, а згодом – почали переслідування за держзраду. Він також стверджував, що влада намагалася переконати його добровільно вийти з фракції «Слуги народу» та взяти на себе відповідальність, аби уникнути загострення у відносинах із новою адміністрацією США», – йдеться у заяві.

За даними Transparency International, у ході допиту Дубінський неодноразово критикував українську владу, заявляв про політичний контроль над правоохоронними органами та намагався перекласти відповідальність за спільні дії з Деркачем на керівництво держави. Він передав стороні захисту низку документів для долучення до матеріалів провадження.

Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, став народним депутатом у 1998 році, обраним до Верховної Ради (ВР) III скликання. У 2002 році знову був обраний до ВР IV скликання, цього разу як член блоку «За єдину Україну!», який очолював Володимир Литвин. Андрій одружений з доцентом Тетяною Тереховою, а одна з їхніх трьох доньок вийшла заміж за сина ексголову ВР Володимира Литвина. У 2019 році Деркача обрали народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійного самовисуванця.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема, він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Правоохоронці обвинувачують Андрія Деркача у держзраді. Його справа розглядається у ВАКС з грудня 2023 року.

До слова, у вересні 2024 року Андрій Деркач став сенатором, який представляє виконавчу владу Астраханської області.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд допитав одного з ключових свідків у справі обвинуваченого у держзраді колишнього народного депутата Андрія Деркача. Колишній помічник Ігор Колєсніков підтвердив факт передачі депутату грошей від спецслужб РФ.