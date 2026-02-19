Головна Одеса Новини
Суд продовжив строк дії обов'язків для Труханова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Суд продовжив строк дії обов’язків для Труханова
Ексмера Одеси обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обвинувачений зобов’язаний дотримуватися встановлених обмежень до 17 квітня

Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову строк дії процесуальних обов'язків до 17 квітня 2026 року включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що обвинувачений має прибувати за кожною вимогою суду; не відлучатись за межі міста Одеси та Одеської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, а також утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами.

Крім того, колишній мер Одеси має здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та носити електронний браслет.

Нагадаємо, що генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня 2025 року. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. 

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою».

До слова, 23 грудня 2025 року Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт Геннадія Труханова на ще один місяць. До цього суд обрав колишньому меру Одеси запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що за колишнього мера Одеси Геннадія Труханова внесено заставу. Йдеться про запобіжний захід у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею територіальної громади.

