ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку до ЄС під заставу 40 млн грн

У грудні 2025 року суд уже дозволяв Лабазюку виїзд до Молдови

Поїздка триватиме з 16 по 22 березня

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про тимчасовий виїзд народного депутата Сергія Лабазюка до Європи для участі в перемовинах, які стосуються аграрної політики та квот між ЄС та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Лабазюк є головою підкомітету з питань аграрної політики й входить до складу делегації з п’яти нардепів. Він заявив, що єдиний у делегації має практичний досвід переговорів, тому просив суд надати дозвіл на виїзд.

Поїздка триватиме з 16 по 22 березня. У разі неповернення у визначений строк стягнуть 40 млн грн застави.

Зазначимо, що раніше Лабазюку в грудні 2025 року дозволяли виїхати до Молдови й повернувся в Україну.

Нагадаємо, що кримінальне провадження, в якому підозру за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище») отримав народний депутат від групи «За Майбутнє» Сергій Лабазюк, засекречено.

21 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря. За відомостями слідства, у серпні 2023 року парламентар звернувся до віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова з проханням надати його компанії АТ «Ю Ар Ді» підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн.

Як повідомлялося, приватне підприємство «Аграрна компанія 2004» нардепа-мажоритарника Сергія Лабазюка майже десять років орендує землі сільськогосподарського призначення сім’ї посадовців з Хмельниччини, яка стала відомою на всю Україну завдяки великій кількості готівки у доларах, що зберігалися у тумбочці.