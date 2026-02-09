Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ
За даними слідства, начальник продовольчої служби діяв у змові з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ
фото: ДБР

ДБР стверджує, що замість якісного харчування військовим постачали гнилі овочі та фрукти

На Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань викрило начальника продовольчої служби однієї з військових частин. За даними слідства, він організував корупційну схему на постачанні продуктів Збройним силам України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, начальник продовольчої служби діяв у змові з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ. Всупереч заначеним у документах обсягах, до військових надходила лише частина продукції. Крім того, ДБР стверджує, що якість продуктів, що отримували бійці, не відповідала встановленим вимогам. Зокрема, військовим надходили гнилі овочі та фрукти.

Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ фото 1
Правоохоронці стверджують, що начальник продовольчої служби змовився з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ
Правоохоронці стверджують, що начальник продовольчої служби змовився з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ
фото: ДБР

«За приймання неякісних продуктів та не направлення рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував неправомірну вигоду готівкою. Розмір відкатів сягав до 50% від вартості постачання. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідство зазначає, що отримані кошти начальник продовольчої служби витрачав на власні потреби. Під час обшуків у нього вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття, а також коштовні аксесуари на суму понад 8 млн грн, а також боргові розписки на $120 тис. ДБР зазначає, що частина елітного майна була оформлена на близьких посадовця.

Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ фото 2
Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ фото 3
Знайдена готівка та люксові речі під час обшуків
Знайдена готівка та люксові речі під час обшуків
фото: ДБР

Як повідомлялося, Міністерство оборони України посилило перевірку добових польових наборів продуктів для ЗСУ і запровадило багаторівневу систему контролю за їх постачанням.

Раніше військові одного з батальйонів, що воював на Бахмутському напрямку, на прохання «Главкома», показали, який вигляд мають їхні сухпайки українського виробництва. Це доволі об’ємний пакет, у якому майже два кілограми харчів. Маса брутто – 2015,3 г, нетто – 1888,3 г. Енергетична цінність – 3577 ккал. На упакуванні є інформація про вміст набору українською і англійською мовами та вказано термін придатності. Зазначено також, що це «Власність ЗСУ, не для продажу».

Читайте також:

Теги: корупція в Україні продукти Дніпропетровщина ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко впевнений: їй мстяться за «атаку» на антикорупційні органи
Сергій Власенко: Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни інтерв’ю
15 сiчня, 22:45
НАБУ оприлюднило відео, де показано кадри обшуків в офісі «Батьківщини»
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
14 сiчня, 11:08
Чоловік лідерки «Батьківщини» (перший ліворуч від Юлії Тимошенко) сидить на засіданні поруч з адвокатами підозрюваної
Чоловік Тимошенко прийшов до суду підтримати дружину
16 сiчня, 11:34
Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
21 сiчня, 21:33
Лідерка «Батьківщини» фігурує у справі НАБУ про підкуп парламентарів
За Тимошенко внесено всю заставу
23 сiчня, 16:33
Російські терористи навмисно атакували цивільний автобус із шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області
Радник міністра оборони розповів, яку тактику обрали окупанти для удару по автобусу з шахтарями
2 лютого, 01:35
Нардеп вимагає розслідувати перебування одного з керівників Агентства з відновлення Миколи Бойка в Карпатах на Новий рік
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
15 сiчня, 16:50
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35
У Шахтарському внаслідок атаки постраждали люди
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
Сьогодні, 08:04

Кримінал

Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ
Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ
У Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони
У Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
Загибель трьох дітей у пожежі на Львівщині: за справу взялася прокуратура, матір затримано
Загибель трьох дітей у пожежі на Львівщині: за справу взялася прокуратура, матір затримано
У Києві під суд потрапили залізничники, які гендлювали квитками на міжнародні рейси
У Києві під суд потрапили залізничники, які гендлювали квитками на міжнародні рейси
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua