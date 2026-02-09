Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ

За даними слідства, начальник продовольчої служби діяв у змові з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ

ДБР стверджує, що замість якісного харчування військовим постачали гнилі овочі та фрукти

На Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань викрило начальника продовольчої служби однієї з військових частин. За даними слідства, він організував корупційну схему на постачанні продуктів Збройним силам України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, начальник продовольчої служби діяв у змові з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ. Всупереч заначеним у документах обсягах, до військових надходила лише частина продукції. Крім того, ДБР стверджує, що якість продуктів, що отримували бійці, не відповідала встановленим вимогам. Зокрема, військовим надходили гнилі овочі та фрукти.

Правоохоронці стверджують, що начальник продовольчої служби змовився з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ фото: ДБР

«За приймання неякісних продуктів та не направлення рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував неправомірну вигоду готівкою. Розмір відкатів сягав до 50% від вартості постачання. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідство зазначає, що отримані кошти начальник продовольчої служби витрачав на власні потреби. Під час обшуків у нього вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття, а також коштовні аксесуари на суму понад 8 млн грн, а також боргові розписки на $120 тис. ДБР зазначає, що частина елітного майна була оформлена на близьких посадовця.

Знайдена готівка та люксові речі під час обшуків фото: ДБР

Як повідомлялося, Міністерство оборони України посилило перевірку добових польових наборів продуктів для ЗСУ і запровадило багаторівневу систему контролю за їх постачанням.

Раніше військові одного з батальйонів, що воював на Бахмутському напрямку, на прохання «Главкома», показали, який вигляд мають їхні сухпайки українського виробництва. Це доволі об’ємний пакет, у якому майже два кілограми харчів. Маса брутто – 2015,3 г, нетто – 1888,3 г. Енергетична цінність – 3577 ккал. На упакуванні є інформація про вміст набору українською і англійською мовами та вказано термін придатності. Зазначено також, що це «Власність ЗСУ, не для продажу».