Справа Князєва. Антикорупційний суд дослідив нові записи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Справа Князєва. Антикорупційний суд дослідив нові записи
Всеволод Князєв обвинувачується в організації схеми з одержання хабарів за рішення суду
фото: Уніан

За словами обвинувачення, матеріали слідчих дій свідчать про можливу причетність інших суддів до справи

Вищий антикорупційний суд продовжує досліджувати докази у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Прокурор долучив зафіксовані розмови та скриншоти листування між абонентом «Князь» та адвокатом Олегом Горецьким. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

У цих матеріалах, за твердженням обвинувачення, містяться згадки про необхідність «підтримати К.». Прокурор вважає, що йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського. Захист із таким тлумаченням категорично не погодився, заявивши, що жодного підтвердження цьому немає.

Серед зафіксованих фрагментів розмови також такі репліки:

  • Горецький: «Часть у меня, остальное на безнале».
  • «Князь»: «Хорошо, буду работать на отлажение. Как дальше пока не понятно, буду обрабативать наших».

На думку прокурора, ця розмова може свідчити про ймовірну причетність інших суддів до обговорюваних процесів. У подальших розмовах також згадується «Ж.», що, за версією обвинувачення, може означати про Костянтина Жеваго. У матеріалах зафіксовано такі фрази:

  • «Князь»: «Пусть у вас будет».
  • Горецький: «Лучше передал бы – хранение сложное».
  • «Князь»: «Сейчас мне пораздают на руки».

Тим часом захист переконує, що «Князь» – це не Князєв, а взагалі інший суддя господарського суду з таким прізвищем. І в цих розмовах Горецький спілкується з іншими суб’єктами. Крім цього, захист наполягав на визнанні цих записів очевидно недопустимими як докази. Однак суд відмовив.

Далі розгляд справи перейшов в закритий режим, оскільки будуть досліджувати відомості, які містять адвокатську таємницю.

Нагадаємо, Всеволода Князєва обвинувачують в отриманні $2,7 млн хабаря. За версією слідства, він у змові з нотаріусом Кирилом Горбуровим та адвокатом Олегом Горецьким організував схему з одержання хабарів за ухвалення потрібних судових рішень.

До слова, 12 грудня 2024 року Велика палата Верховного суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді.

Теги: Всеволод Князев корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

