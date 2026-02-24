Головна Країна Події в Україні
Скільки російських цілей знищено з початку вторгнення: дані Повітряних сил

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Скільки російських цілей знищено з початку вторгнення: дані Повітряних сил
Повітряні сили зщищили 44 700 ударних БпЛА типу Shahed за чотири роки повномасштабної війни
фото: АР

За чотири роки авіація Сил оборони знищила близько 9 тис. повітряних цілей та уразила численні командні пункти, логістичні об’єкти й райони зосередження живої сили та техніки противника

За чотири роки від початку повномасштабної агресії Росії протиповітряна оборона України знищила понад 140 тис. повітряних цілей противника. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ до річниці вторгнення, пише «Главком».

  • 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
  • 709 крилатих ракет «Калібр»;
  • 2459 крилатих ракет Х-101;
  • 13 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 12 протикорабельних ракет «Онікс»;
  • 261 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 274 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23;
  • 11 протикорабельних ракет «Циркон»;
  • 30 ракет інших типів;
  • 540 керованих авіаційних ракет;
  • 44 700 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed;
  • 7 500 безпілотних літальних апаратів типу Lancet;
  • 70 300 безпілотних літальних апаратів інших типів.

У Повітряних силах також повідомили, що протягом 2022-2026 років авіація здійснила 26 800 літаковильотів. Із них 11 тис. на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ, ще 14 тис. на винищувальне авіаційне прикриття.

Крім того, за чотири роки авіація Сил оборони знищила близько 9 тис. повітряних цілей та уразила численні командні пункти, логістичні об’єкти й райони зосередження живої сили та техніки противника.

«Ми пам’ятаємо полеглих побратимів. Пишаємось тими, хто досі в строю і продовжує бій. Дякуємо кожному, хто тримає небо», – додали у відомстві.

