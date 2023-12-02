Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова

На території України діє велика мережа російських спецслужб

До отруєння дружини очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанни причетна Росія. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

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«Будемо об'єктивними з точки зору того, що Росія, на жаль, 30 років мала «відкриті двері» з Україною. Активно відпрацьовувала не лише інформаційний, політичний чи культурний простір в Україні, а також формувала ті чи інші агентські мережі. Із більшим чи меншим легендуванням вони були законсервовані або одразу себе проявляли», – пояснив посадовець.

Подоляк нагадав, що на території України діє велика мережа російських спецслужб.

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«Їх періодично знаходить і заарештовує СБУ, яка вкрай професійно працює. Але зауважимо, що певна низка агентів з великою глибиною легендування все ще перебуває на території України. Чи мають вони доступ до чогось, чи можуть вони якісь ексцеси вчиняти? Так, можуть. Тому маємо розуміти: війна йде скрізь, навіть у Києві. Чи всі перебувають у зоні ризику? Так. Чи треба бути обережним? Безумовно. Чи треба про це говорити? Так, тому що це справедлива інформація, щоб ми відчували, що війна нікуди не зникла», – підкреслив він.

Представник Офісу президента пояснив, що Росія намагається завести до України своїх агентів, використовуючи треті країни.

«Війна сьогодні – це не лише лінія розмежування і безпосередньо фронтова лінія. Це також атаки по всій Україні ракетами та дронами, агентські роботи Росії, ДРГ в Сумській, Чернігівській областях. Це спроба завезти сюди ще якихось додаткових агентів, зокрема через територію третіх країн. Все це сьогодні працює», – розповів радник.

За його словами, розслідування у справі отруєння Буданової триває.

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«Зрозуміло, що в результаті контрзаходів бачитимемо, чи в цьому є велика мережа, чи це якісь там випадкові агенти щось там робили тощо. Ціль цього зрозуміла. Знову ж таки, Росія хоче отримати тут максимальне збільшення панічних настроїв, бо це буде додатковим навантаженням. Так збільшуватиметься відсоток розчарованих людей, які будуть ще до того й налякані. Психологічна тактика Росії зрозуміла. Наша з вами тактика – розуміти, що ми перебуваємо у стані війни», – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, що дружину керівника ГУР Маріанну Буданову отруїли. Жінка перебуває у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР. Маріанну Буданову могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком і ртуттю.

Раніше Кирило Буданов розповідав, що його дружина Маріанна нині проживає разом із ним у його робочому кабінеті.