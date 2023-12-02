Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова
Маріанна Буданова
фото: скриншот відео

На території України діє велика мережа російських спецслужб

До отруєння дружини очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанни причетна Росія. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

«Будемо об'єктивними з точки зору того, що Росія, на жаль, 30 років мала «відкриті двері» з Україною. Активно відпрацьовувала не лише інформаційний, політичний чи культурний простір в Україні, а також формувала ті чи інші агентські мережі. Із більшим чи меншим легендуванням вони були законсервовані або одразу себе проявляли», – пояснив посадовець.

Подоляк нагадав, що на території України діє велика мережа російських спецслужб.

«Їх періодично знаходить і заарештовує СБУ, яка вкрай професійно працює. Але зауважимо, що певна низка агентів з великою глибиною легендування все ще перебуває на території України. Чи мають вони доступ до чогось, чи можуть вони якісь ексцеси вчиняти? Так, можуть. Тому маємо розуміти: війна йде скрізь, навіть у Києві. Чи всі перебувають у зоні ризику? Так. Чи треба бути обережним? Безумовно. Чи треба про це говорити? Так, тому що це справедлива інформація, щоб ми відчували, що війна нікуди не зникла», – підкреслив він. 

Представник Офісу президента пояснив, що Росія намагається завести до України своїх агентів, використовуючи треті країни.

«Війна сьогодні – це не лише лінія розмежування і безпосередньо фронтова лінія. Це також атаки по всій Україні ракетами та дронами, агентські роботи Росії, ДРГ в Сумській, Чернігівській областях. Це спроба завезти сюди ще якихось додаткових агентів, зокрема через територію третіх країн. Все це сьогодні працює», – розповів радник.

За його словами, розслідування у справі отруєння Буданової триває. 

«Зрозуміло, що в результаті контрзаходів бачитимемо, чи в цьому є велика мережа, чи це якісь там випадкові агенти щось там робили тощо. Ціль цього зрозуміла. Знову ж таки, Росія хоче отримати тут максимальне збільшення панічних настроїв, бо це буде додатковим навантаженням. Так збільшуватиметься відсоток розчарованих людей, які будуть ще до того й налякані. Психологічна тактика Росії зрозуміла. Наша з вами тактика – розуміти, що ми перебуваємо у стані війни», – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, що дружину керівника ГУР Маріанну Буданову отруїли. Жінка перебуває у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР. Маріанну Буданову могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком і ртуттю.

Раніше Кирило Буданов розповідав, що його дружина Маріанна нині проживає разом із ним у його робочому кабінеті.

Читайте також: The New York Times про отруєння Буданової: Агенти РФ ближче до української влади, ніж вважалося
Теги: отруєння Кирило Буданов ГУР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропагандисти переконані, що «у заступника начальника МІ-6 відносини з Будановим»
Пропагандисти РФ розродилися неадекватною заявою про отруєння дружини Буданова
29 листопада, 10:10
Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу
The New York Times про отруєння Буданової: Агенти РФ ближче до української влади, ніж вважалося
29 листопада, 10:47
Маріанна Буданова перебуває в лікарні через отруєння
Ексголова розвідки розкрив, чим саме отруїли дружину Буданова
29 листопада, 07:58

Кримінал

Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова
Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова
Військовому, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомлено про підозру
Військовому, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомлено про підозру
Зеленський розповів, скільки воєнних злочинів скоїла РФ за час війни
Зеленський розповів, скільки воєнних злочинів скоїла РФ за час війни
Суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ
Суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ
Вирок Остапу Ступці. За що відомий актор потрапить до виправного центру
Вирок Остапу Ступці. За що відомий актор потрапить до виправного центру
Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО
Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
30K
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон
25K
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
20K
Мін'юст розкуркулює синів комуніста Симоненка: список майна, яке можуть втратити спадкоємці
17K
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»

Новини

Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Сьогодні, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сьогодні, 03:40
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:47

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua