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Стало відомо, чим отруїли дружину Буданова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, чим отруїли дружину Буданова
Про отруєння Буданової стало відомо 28 листопада
колаж: glavcom.ua

Маріанну Буданову отруїли важкими металами

Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанну могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком і ртуттю. Про це повідомило джерело у розвідці в коментарі «РБК-Україна».

Раніше і Головному управлінні розвідки Міноборони підтверджували, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Але їх не називали.

За даними джерел, Буданову могли отруїть миш'яком і ртуттю. Скоріше за все, дружину Буданова «отруїли через їжу».

Нагадаємо, дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.

Відомо, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

Також генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк повідомив, що під час проведення аналізу Будановій, були виявлені такі метали, як миш’як і ртуть.

Читайте також: The New York Times про отруєння Буданової: Агенти РФ ближче до української влади, ніж вважалося
Теги: Міноборони отруєння Україна дружина Кирило Буданов

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