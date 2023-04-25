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Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки
БЕБ проводить обшуки на складі з гуманітаркою невідомого походження
фото: БЕБ

На Львівщині детективи БЕБ виявили понад тисячу піддонів харчових продуктів, дитячих товарів, постільної білизни, ковдр, засобів гігієни, побутової хімії та одягу

Бюро економічної безпеки у Львівській області виявило складські приміщення площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки фото 1

«Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили складські приміщення, площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження», – йдеться в повідомленні.

Товар виявлено в нежитловому приміщенні у п’ятницю, 21 квітня. 

Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки фото 2

Зазначається, що детективи БЕБ отримали дозвіл суду на обшук приміщення, відтак слідчі дії тривають вже четверту добу. Працівники БЕБ описують виявлений товар, класифікують його, встановлюють походження. З поміж виявлених товарів: харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг – всього близько тисячі піддонів. 

Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки фото 3
Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки фото 4

Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, задіяних у ввезені та складуванні гуманітарної допомоги. Адже щоб завезти цей вантаж знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур та такі переміщення не могли залишитися непомітними.

Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки фото 5

Тільки консервів знайдено орієнтовно 74 тонни на 20 млн грн. Остаточний підрахунок всіх товарів ще не закінчено.

Нагадаємо, що нещодавно поблизу Києва детективи БЕБ знайшли нафтобазу з контрафактним пальним на 360 млн грн. Раніше БЕБ арештувало майно заводу, який належить російському олігарху. 

До слова, у Тернополі чоловіки привласнили товари на понад 367 тис. грн. Чоловіки обіцяли сортувати гуманітарку на складах, які належать одному з «ділків», проте привласнювали товари собі.

Теги: Львівщина гуманітарна допомога Бюро економічної безпеки України

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