Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки

БЕБ проводить обшуки на складі з гуманітаркою невідомого походження

На Львівщині детективи БЕБ виявили понад тисячу піддонів харчових продуктів, дитячих товарів, постільної білизни, ковдр, засобів гігієни, побутової хімії та одягу

Бюро економічної безпеки у Львівській області виявило складські приміщення площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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«Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили складські приміщення, площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження», – йдеться в повідомленні.

Товар виявлено в нежитловому приміщенні у п’ятницю, 21 квітня.

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Зазначається, що детективи БЕБ отримали дозвіл суду на обшук приміщення, відтак слідчі дії тривають вже четверту добу. Працівники БЕБ описують виявлений товар, класифікують його, встановлюють походження. З поміж виявлених товарів: харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг – всього близько тисячі піддонів.

Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, задіяних у ввезені та складуванні гуманітарної допомоги. Адже щоб завезти цей вантаж знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур та такі переміщення не могли залишитися непомітними.

Тільки консервів знайдено орієнтовно 74 тонни на 20 млн грн. Остаточний підрахунок всіх товарів ще не закінчено.

Нагадаємо, що нещодавно поблизу Києва детективи БЕБ знайшли нафтобазу з контрафактним пальним на 360 млн грн. Раніше БЕБ арештувало майно заводу, який належить російському олігарху.

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До слова, у Тернополі чоловіки привласнили товари на понад 367 тис. грн. Чоловіки обіцяли сортувати гуманітарку на складах, які належать одному з «ділків», проте привласнювали товари собі.