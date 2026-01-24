Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Україною, Росією та США

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі може відбутися вже наступного тижня

Наступна зустріч української, російської та американської делегацій в ОАЕ може відбутися вже через вісім днів

Другий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США в столиці ОАЕ Абу-Дабі відбудеться у неділю, 1 лютого. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід із посиланням на неназваного американського чиновника.

«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною відновляться наступної неділі (через 8 днів) в Абу-Дабі, заявив американський чиновник», – написав Барак Равід у мережі Х.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Раніше повідомлялося, що наступний раунд може відбутися вже наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно.

Напередодні Володимир Зеленський зазначав, що під час першого раунду в Абу-Дабі Україна отримала «частину відповідей» від російської сторони, проте деталі залишилися неоголошеними. Глава переговорної групи Рустем Умєров пояснив, що наразі обговорюються технічні параметри завершення війни та «логіка подальшого процесу», проте фундаментальні розбіжності залишаються.

Також секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі.

За словами Умєров, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.