Трамп напав на журналістку через запитання про справу Епштейна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кейтлан Коллінз із CNN (у центрі) задає питання президенту Дональду Трампу в Овальному кабінеті в листопаді
фото: The New York Times

Коллінз, головний кореспондент CNN у Білому домі, з 2016 року активно висвітлює діяльність Трампа

Президент США Дональд Трамп у вівторок в Овальному кабінеті різко висловився на адресу кореспондентки CNN Кейтлан Коллінз, назвавши її «найгіршою репортеркою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Зокрема, Трамп дорікнув журналістці за те, що вона не посміхалася, коли намагалася запитати про останнє оприлюднення документів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном.

«Вона молода жінка – я не думаю, що коли-небудь бачив, щоб ви посміхалися. Я знаю вас 10 років. Не думаю, що коли-небудь бачив посмішку на вашому обличчі», – сказав Трамп саркастичним тоном.

Коллінз зазначила, що запитувала президента про жертв сексуального насильства Епштейна, але Трамп перервав її: «Ви знаєте, чому ви не посміхаєтеся? Тому що ви знаєте, що не говорите правду».

Коллінз, головний кореспондент CNN у Білому домі, є добре знайомою фігурою для Трампа, оскільки з 2016 року активно висвітлює його діяльність. У грудні пан американський лідер напав на неї в дописі в Truth Social, написавши: «Кейтлін Коллінз із Fake News CNN, завжди дурна і підла».

Раніше президент США Дональд Трамп також на пресконференції розлютився на журналістку та назвав її тупою.

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях. 

Теги: скандал журналіст США Дональд Трамп

