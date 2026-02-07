На війні загинув журналіст та офіцер Сергій Фісун

Сергій Фісун брав участь у Революції Гідності, і після початку російсько-української війни добровільно долучився до війська

Унаслідок влучання ворожого дрона «Ланцет» на трасі «Слов’янськ – Харків» 5 лютого загинув журналіст та офіцер Десантно-штурмових військ Сергій Фісун. Про це повідомив його побратим Олександр Рудик, пише «Главком».

Сергію Фісуну було 47 років.

«Сергій відважно обороняв Україну від окупантів і загинув на полі бою, як мужній воїн і козак, вранці 5 лютого 2026 року від ворожого «Ланцету» на трасі «Слов'янськ-Харків», – розповів Олександр.

Сестра полеглого захисника Альона Фісун назвала брата «надзвичайно доброю людиною», яку неможливо не пам'ятати і не любити. «Він був старший за мене на 11 років і став для мене більше, ніж просто братом. Він був моєю опорою, моїм захистом, моїм внутрішнім «ти зможеш», коли я сама в це не вірила. Він слухав, підтримував, мотивував, інколи давав той самий «чарівний пендель», який змушував не здаватися й іти далі – до мрій, до цілей, до себе справжньої», – написала жінка в соцмережах.

За її словами, Сергій Фісун любив подорожі, жарти, мріяв – інколи напівжартома – про віллу в Іспанії, куди б поїхав разом із близькими після перемоги. «Він любив цю країну – мирну Україну, за яку пішов боротися. Любив її щиро, глибоко, без пафосу – як люблять дім», – додала сестра полеглого героя.

Сергій Фесун родом із Коломиї Івано-Франківської області. Зростав у родині військовослужбовця, здобув вищу освіту на історичному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна. Працював кореспондентом на телебаченні в Харкові, був членом Національної спілки журналістів.

Як фотокореспондент, Сергій Фісун брав участь у Революції Гідності. Після поранення батька долучився до 28-ї сотні Майдану. Після початку російсько-української війни журналіст добровільно долучився до війська. Служив у різних підрозділах ДШВ ЗСУ. За бойові заслуги Сергій був відмічений відомчими нагородами та відзнаками командування, нагородною табельною зброєю.

Поховання Сергія Фісуна відбудеться за декілька днів у Харкові, де герой мешкав останнім часом і де живуть його рідні.

