«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога

Вікторію Рощину неодноразово поміщали в карцер через «неправильну поведінку»

Звільнений із полону на псевдо Бритва, якого повернули в Україну у жовтні 2025 року, поділився подробицями перебування української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО Таганрога. Деякий час вони знаходилися у сусідніх камерах, і, за його словами, могли навіть перестукуватися перед сном та бажати одне одному спокійної ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

«Рощиній «прилітало» нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилась до оперативних співробітників», – зазначив експолонений.

Бритва додав, що Вікторію Рощину неодноразово поміщали в карцер через «неправильну поведінку». «У карцері систематичні побиття. Там маленька камера, зранку виносиш матрац, ліжко пристібають і все. Ти то ходиш, то на підлозі сидиш», – сказав він.

Зазначається, що під час однієї з ранкових перевірок Рощина вкотре попросила, аби до неї привели психолога. Наглядачів таке прохання обурило. «І у дівчини починається істерика. І вони (наглядачі, – «Главком») оруть на неї: «Іди в камеру! Не тріпай нерви!» І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики», – пригадав Бритва.

Нагадаємо, журналістка Рощина зникла 3 серпня 2024 року, коли вела репортаж з окупованої території. Згодом СБУ підтвердила, що вона була захоплена росіянами. Вікторія Рощина працювала військовою кореспонденткою з початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року її вже затримували представники ФСБ в окупованому Бердянську, проте тоді вона була звільнена.

Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Раніше, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.