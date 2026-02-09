Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога
Вікторія Рощина висвітлювала події на фронті та в окупованих регіонах
фото: Вікторія Рощина/Facebook

Вікторію Рощину неодноразово поміщали в карцер через «неправильну поведінку»

Звільнений із полону на псевдо Бритва, якого повернули в Україну у жовтні 2025 року, поділився подробицями перебування української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО Таганрога. Деякий час вони знаходилися у сусідніх камерах, і, за його словами, могли навіть перестукуватися перед сном та бажати одне одному спокійної ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

«Рощиній «прилітало» нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилась до оперативних співробітників», – зазначив експолонений.

Бритва додав, що Вікторію Рощину неодноразово поміщали в карцер через «неправильну поведінку». «У карцері систематичні побиття. Там маленька камера, зранку виносиш матрац, ліжко пристібають і все. Ти то ходиш, то на підлозі сидиш», – сказав він.

Зазначається, що під час однієї з ранкових перевірок Рощина вкотре попросила, аби до неї привели психолога. Наглядачів таке прохання обурило. «І у дівчини починається істерика. І вони (наглядачі, – «Главком») оруть на неї: «Іди в камеру! Не тріпай нерви!» І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики», – пригадав Бритва.

Нагадаємо, журналістка Рощина зникла 3 серпня 2024 року, коли вела репортаж з окупованої території. Згодом СБУ підтвердила, що вона була захоплена росіянами. Вікторія Рощина працювала військовою кореспонденткою з початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року її вже затримували представники ФСБ в окупованому Бердянську, проте тоді вона була звільнена.

Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Раніше, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Теги: СІЗО журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орієнтовно 12-13 січня за Нестора Шуфрича буде внесено заставу і він вийде з СІЗО
Очевидне неймовірне. Як Шуфрича випустили з СІЗО зі звинуваченнями у державній зраді? Судові хроніки
12 сiчня, 09:30
За словами захисту, заставу за Шуфрича буде внесено 12-13 січня
Шуфрич може вийти із СІЗО вже сьогодні. Адвокат пояснив, що завадило це зробити минулого тижня
12 сiчня, 12:31
Обвинувачений у держзраді політик перебуває у неволі з 15 вересня 2023 року
Шуфрича «катували» в камері СІЗО Єдиним телемарафоном. «Главком» оприлюднив ексклюзивні деталі
12 сiчня, 15:37
У 2023 році СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді
Суд дозволив Дубінському вийти із СІЗО під заставу
15 сiчня, 22:00
Замерзла вода на фасаді будинки
+2 у квартирах і грибок на стінах: як виживають кияни у багатоповерхівках із розірваними трубами
23 сiчня, 13:43
Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі може відбутися вже наступного тижня
Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Україною, Росією та США
24 сiчня, 19:47
Кейтлан Коллінз із CNN (у центрі) задає питання президенту Дональду Трампу в Овальному кабінеті в листопаді
Трамп напав на журналістку через запитання про справу Епштейна
4 лютого, 07:42
Сергію Фісуну було 47 років
На війні загинув журналіст та офіцер Сергій Фісун
7 лютого, 14:12
Знімальна група «Подробиць» пережила обстріл у Краматорську
Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську
Вчора, 14:24

Події в Україні

«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками
«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками
«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога
«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
Атака на Одесу: наслідки (фото)
Атака на Одесу: наслідки (фото)

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua