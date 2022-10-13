Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд виніс вирок бойовику, який охороняв терориста «Гіві»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд виніс вирок бойовику, який охороняв терориста «Гіві»
Бойовик «Гіві» (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року
фото з відкритих джерел

Засуджений потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року

Суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику терористичної організації «ДНР», який охороняв терориста «Гіві». Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань «ДНР», а після оголошення Путіним «спеціальної воєнної операції» пішов у наступ на мирні українські території. Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста «Гіві», який очолював незаконний підрозділ «батальйон Сомалі». Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з «Гіві» давав інтерв’ю псевдожурналістам «ДНР».

«Тепер він на власному досвіді переконався, що злочини проти України не мають строку давності. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази», – додали в СБУ.

Чоловіка визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Нагадаємо, бойовик «Гіві» (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих вбили під час диверсійної операції українських патріотів.

Теги: бойовики на Донбасі «ДНР» СБУ суд

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гіві і Моторола, якби були живими, теж мали б хороші шанси стати депутатами Верховної Ради
Гіві і Моторола, якби були живими, теж мали б хороші шанси стати депутатами Верховної Ради
30 березня, 2021, 12:29
Терорист Михайло Толстих, відомий під позивним «Гіві»
З’явилися подробиці ліквідації бойовика «Гіві». Вибухівку заклала «відома блондинка»
7 березня, 2020, 12:23
На «Чонгарі» зловили екс-підлеглого «Гіві», що їхав до Києва на роботу
На «Чонгарі» зловили екс-підлеглого «Гіві», що їхав до Києва на роботу
14 квiтня, 2019, 23:20

Кримінал

Суд виніс вирок бойовику, який охороняв терориста «Гіві»
Суд виніс вирок бойовику, який охороняв терориста «Гіві»
Новий прийом ворога. СБУ викрила мережу завербованих Росією зеків
Новий прийом ворога. СБУ викрила мережу завербованих Росією зеків
На Буковині адвокат продавав автівки, передані для ЗСУ
На Буковині адвокат продавав автівки, передані для ЗСУ
Депутат від ОПЗЖ та ще двоє «посадовців» здавали окупантам учасників спротиву
Депутат від ОПЗЖ та ще двоє «посадовців» здавали окупантам учасників спротиву
СБУ викрила зрадника, який коригував ракетні удари по Києву
СБУ викрила зрадника, який коригував ракетні удари по Києву
СБУ знешкодила агентурну мережу рашистів на Харківщині: син організатора служить у ЗСУ
СБУ знешкодила агентурну мережу рашистів на Харківщині: син організатора служить у ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
118K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
106K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
99K
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
99K
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
72K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН

Новини

На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту