Суд виніс вирок бойовику, який охороняв терориста «Гіві»

Засуджений потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року

Суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику терористичної організації «ДНР», який охороняв терориста «Гіві». Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань «ДНР», а після оголошення Путіним «спеціальної воєнної операції» пішов у наступ на мирні українські території. Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста «Гіві», який очолював незаконний підрозділ «батальйон Сомалі». Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з «Гіві» давав інтерв’ю псевдожурналістам «ДНР».

«Тепер він на власному досвіді переконався, що злочини проти України не мають строку давності. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази», – додали в СБУ.

Чоловіка визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Нагадаємо, бойовик «Гіві» (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих вбили під час диверсійної операції українських патріотів.