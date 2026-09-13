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Екологічне лихо на Київщині: в річці Ірпінь масово гине риба

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Екологічне лихо на Київщині: в річці Ірпінь масово гине риба
Масова загибель риби під Києвом
фото з відкритих джерел

Експерти наголошують на необхідності проведення ретельних лабораторних досліджень

У неділю, 13 вересня, у річці Ірпінь поблизу села Стоянка місцеві жителі зафіксували масовий мор риби. Наразі фахівці готуються відібрати проби води, щоб з’ясувати точну причину цього раптового екологічного лиха. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ 24».

Через потенційну небезпеку для здоров’я мешканців прилеглих територій закликають тимчасово утриматися від вилову риби на цій ділянці річки. Експерти наголошують на необхідності проведення ретельних лабораторних досліджень.

Екологічне лихо на Київщині: в річці Ірпінь масово гине риба фото 1

Схожа ситуація сталася у серпні, внаслідок чого місцева влада була змушена запровадити суворі обмеження через забруднення водойм. Про додаткові заборони тоді писав «Главком», наголошуючи на рекомендації не використовувати річкову воду для поливу городини. Також фахівці закликали тимчасово не вживати воду з навколишніх криниць та свердловин.

Тоді поліція Київщини навіть відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил охорони вод. Правоохоронці почали детально встановлювати всі обставини потрапляння небезпечних речовин у водойму, щоб притягнути винних до відповідальності.

Попередній випадок масштабного мору стався 11 серпня, коли у трьох водоймах Борщагівської громади масово загинула риба через серйозне забруднення. За попередніми підрахунками фахівців, тоді місцева екосистема втратила близько трьох тонн водних біоресурсів.

Влада оперативно визнала інцидент екологічною надзвичайною ситуацією та обмежила доступ населення до небезпечних ділянок. Головною причиною лиха став масштабний витік стічних вод під час ремонту каналізаційного колектора в Києві.

«Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації», – повідомляв тоді очільник Київської ОДА.

Комунальникам довелося терміново припиняти ремонтні роботи та ліквідовувати джерело витоку брудної води. Водночас екологи спільно з представниками Держпродспоживслужби організували масштабний збір та безпечну утилізацію всієї загиблої риби.

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Теги: місцева влада Ірпінь поліція населення обмеження

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