Посадовець Держприкордонслужби відмивав хабарі за дрони через криптовалюту

Слідство вважає, що фігурант отримав 50 тис. USDT за допомогу компанії у тендері, а ще понад 350 тис. USDT придбав за незаконно отримані кошти

Посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії оголошено нові підозри у справі про хабарі за безперешкодне постачання дронів. Правоохоронці також розслідують можливу легалізацію незаконно отриманих коштів через криптовалюту, повідомляє «Главком» з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Під час розслідування першого епізоду справи детективи виявили у посадовця Держприкордонслужби понад 400 тис. одиниць криптовалюти Tether (USDT). За даними слідства, 50 тис. USDT він отримав як хабар від власника компанії, якій допомагав здобути перемогу у тендері на постачання безпілотників.

Ще понад 350 тис. USDT, як стверджують правоохоронці, посадовець придбав за кошти, незаконно отримані від учасників оборонних закупівель. Загальна сума таких коштів становила 15,4 млн грн.

Частину криптовалюти фігурант конвертував у готівку. За ці гроші він придбав автомобіль Mercedes-Benz GLC 300, який оформив на дружину.

НАБУ та САП повідомили посадовцю ДПСУ та власнику приватної компанії про нові підозри. Йдеться про надання неправомірної вигоди та легалізацію незаконно отриманих доходів.

Нагадаємо, у травні НАБУ та САП вже повідомляли про викриття посадовця Держприкордонслужби та власника приватної компанії, яких підозрюють у вимаганні $1 млн за безперешкодне постачання дронів. За даними слідства, посадовець ДПСУ мав впливати на проведення публічних закупівель безпілотників і створювати умови для перемоги пов’язаної компанії.

Згодом Вищий антикорупційний суд взяв обох фігурантів під варту. Для посадовця Держприкордонслужби суд визначив заставу у 4 млн грн, а для власника компанії-виробника безпілотників – понад 44 млн грн.