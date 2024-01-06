Чиновник Держгеокадастру отримав підозру через оборудки з землею біля «Буковеля»

Посадовець підозрюється у перевищенні службових повноважень

Чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу «Буковель». Правоохоронці вручили йому підозру. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, підозрюваний підписав та видав незаконний наказ, хоч і не мав на це повноважень. Унаслідок цього із земель лісогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні Надвірнянського лісового господарства, вилучено земельні ділянки неподалік «Буковеля».

Після цього ці землі вартістю 17 млн гривень було передано у приватну власність.

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Посадовцю оголосили підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

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Чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області отримав підозру фото: Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Нагадаємо, що Держаудитслужба перевіряє Поляницьку сільраду, яка будує новий біатлонний комплекс на приватній ділянці ТОВ «Буковель», яке належить групі «Приват» Ігоря Коломойського.