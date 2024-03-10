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Чоловік скуповувався у ТРЦ Києва без грошей: як йому це вдалося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чоловік скуповувався у ТРЦ Києва без грошей: як йому це вдалося
Чоловік розраховувався за товар сувенірними купюрами
фото з відкритих джерел

Суд присудив чоловікові два роки іспитового терміну

У Києві до двох років іспитового терміну засудили громадянина Азербайджану, який у магазинах торгово-розважального центру розраховувався за товар сувенірними євро та отримував решту в гривнях. Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду міста Києва.

За даними суду, громадянин Азербайджану від 30 серпня 2022 року скуповувався в одному із ТРЦ Києва. У магазинах він просив розрахувати його у євро. При цьому чоловік давав продавцю фальшиві гроші. Оскільки ті цього не помітили, то, окрім покупки, чоловік отримував ще і решту в гривнях.

Підсудний до листопада 2023 року шість разів розраховувався за товар фальшивими купюрами у розмірі 200 євро. Окрім товару, він ще і «заробив» майже 22 тис. грн.

На суді іноземець провину визнав та розкаявся. Він заявив, що гроші були потрібні для лікування його матері.

Вирок суду
Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України та засудив до двох років іспитового терміну.

Раніше семирічний хлопчик навмисне підпалив один із київських ТРЦ. 

Також у Вінниці суд відібрав житло у 80-річної жінки, яка підтримувала Росію, і кликала Путіна. Це перший випадок в Україні, коли за сепаратизм було конфісковано квартиру. 

 

Теги: гроші чоловік Київ

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